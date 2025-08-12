martedì, 12 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressTrump “Valuto causa contro presidente Fed Powell”





Trump “Valuto causa contro presidente Fed Powell”

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Trump “Valuto causa contro presidente Fed Powell”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Dondal Trump, “sta valutando” la possibilità di intentare una causa contro il governatore della Banca centrale americana (Fed), Jerome Powell. “Jerome ‘Troppo tardì Powell deve abbassare il tasso subito”, ha scritto Trump sul social Truth. “Il danno che ha fatto arrivando sempre troppo tardi è incalcolabile. Fortunatamente, l’economia è così positiva che abbiamo superato Powell e il suo compiacente Consiglio di amministrazione. Sto però valutando l’idea di avviare una causa legale importante contro Powell a causa del lavoro orribile e palesemente incompetente che ha svolto nella gestione della costruzione degli edifici della Fed. Tre miliardi di dollari per un lavoro che sarebbe dovuto costare 50 milioni di dollari. Non va bene!”, ha proseguito il capo della Casa Bianca.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.