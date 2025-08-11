Mercoledì 13 agosto 2025 inizia la 177° Fiera di San Rocco a Spezzano (Fiorano Modenese). Dalle ore 20.30 in piazza Falcone e Borsellino, una serata imperdibile dedicata alla musica di uno dei locali più iconici della provincia di Modena: “Remember Picchio Rosso”. L’ingresso è gratuito. Dalle 18, in centro a Spezzano, sarà possibile anche gustare specialità street food, preparate su colorati food truck che saranno presenti fino a sabato 16 agosto.

La Fiera continua giovedì 14 agosto con lo spettacolo “Soul Men Band live”: 10 musicisti, coreografie, gag ed energia soul e rhythm’n’blues, in no show che ricrea dal vivo le atmosfere del film Blues Brothers, con la partecipazione attiva del pubblico. L’ingresso è libero e gratuito, dalle 20.30 in piazza Falcone e Borsellino.

Alle ore 20, lungo il portico di Casa Corsini, inaugura la mostra “Galleria Corsini”, con opere di Carla Casolari e Fausto Giuliani.

Nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 agosto la Fiera entra nel vivo: fin da mattino, lungo via Statale, ci saranno le bancarelle del mercato, i colorati food truck per gustare prelibatezze della tradizione gastronomica italiana. Davanti a Casa Corsini, invece, apre il tradizionale punto ristoro degli Alpini con le specialità emiliane. Inoltre sarà possibile visitare la mostra fotografica di Elisabetta Pini, presso il negozio di via Statale 142, mentre sotto il porticato di Corte Corsini espongono le loro opere Carla Casolari e Fausto Giuliani.

Alle 20.30, in piazza Falcone e Borsellino, lo spettacolo comico “Costipanzo Show” con Duilio Pizzocchi, il venerdì e Rita Gessi con la sua orchestra di liscio, sabato sera. L’ingresso è libero e gratuito

Per i più giovani, un secondo palco sarà allestito al Parco Di Vittorio (scuole Menotti), dove il 15 e 16 agosto, dalle 19.30, arriva Daybreak, serate giovani organizzate dai giovani, con la partecipazione di Yan Chola DJ Set, Enrico Benassi Live Band, President DJ Set, il venerdì, e ancora Yan Chola DJ Set, Radio Banana Live Band e Teo Borghi DJ Set il sabato. Anche qui l’ingresso sarà libero e gratuito e sarà presente un punto ristoro con panini, cocktail, bibite fresche.

Sabato 16 agosto, dopo la Santa Messa delle ore 9 presso l’Oratorio di San Rocco, alla presenza delle autorità, è in programma la tradizionale sfilata di carri e mezzi agricoli per le via del centro. Ci sarà anche il raduno delle 500 d’epoca, organizzato dal Gruppo Fiat 500 “La Ciliegia” di Marano sul Panaro, lungo via Fratelli Cervi.

Nel pomeriggio, dalle 17, a Casa Corsini, proiezione del video documentario “Don Eligio, il parroco di tutti”, con presentazione di Alberto Venturi. A Crociale, dalle 20.30, balli di gruppo guidati da Cristina Mariani del gruppo ‘Noi dei balli di gruppo’, nel parcheggio della pizzeria Erika.

Fino al 19 agosto ci sarà anche il luna park nel piazzale del bocciodromo (Largo Morandi), per questo motivo il parcheggio sarà chiuso e il mercato settimanale di mercoledì 13 agosto sarà spostato lungo via Mondaini e nella zona davanti all’ingresso dell’impianto sportivo.

La Fiera di San Rocco è organizzata, come ogni anno, dall’Associazione Fiera di San Rocco e Leongatto, con il supporto tecnico di GP Eventi e il sostegno del Comune di Fiorano Modenese, di Fondazione di Modena (bando “Mi Metto all’Opera 2025”) e di diversi sponsor.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione è prevista la chiusura stradale con divieto di transito (esclusi veicoli dei residenti, mezzi di soccorso e autorizzati dalla Polizia locale) su via Statale dalla rotatoria con via Fratelli Cervi fino all’altezza di via A. Cervi dalle ore 17.00 alle ore 24 nei giorni del 13 e 14 agosto, con divieto di sosta e rimozione forzata negli stalli davanti a Casa Corsini. Altre modifiche alla viabilità sono previste per i giorni 15 e 16 agosto 2025.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Fiorano Modenese.