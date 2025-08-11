lunedì, 11 Agosto 2025
I prezzi al consumo di luglio nella città di Bologna

BolognaEconomia
Tempo di lettura 1 min.
Nella città  di Bologna  per il mese di luglio  2025  l’indice  dei prezzi  al consumo  per  l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +0,1% e un tasso tendenziale  di +1,9%.

In luglio  sono  in  aumento  su base  annua  le divisioni  dei  “Prodotti alimentari  e  bevande analcoliche” (+5,5%); dei “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+3,9%); di “Altri beni e servizi” (+2,9%); di “Istruzione” (+2,8%); “Bevande alcoliche  e tabacchi” (+2,4%); dei “Servizi sanitari e spese per la salute” (+1,7%);  “Ricreazione, spettacoli e cultura”   (+1,1%); di “Abbigliamento e  calzature” (+0,9%);  di  “Abitazione,   acqua,  elettricità  e  combustibili” (+0,8%);  e  dei ‘Trasporti” (+0,3%); in diminuzione: “Mobili e articoli per la casa” (-0,3%); e  “Comunicazioni” (-6,3%).

Il tasso  tendenziale  dei Beni per  il mese di luglio diminuisce  rispetto  allo scorso  mese e si attesta  a (+0,8% da +1,1%); aumenta  leggermente invece  l’inflazione  dei Servizi rispetto  a giugno  (+3,2% da +3,1%).

La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti energetici, registra una leggera diminuzione e si attesta  al +2,3% dal +2,4% di giugno.

Rispetto  a giugno, nel mese di luglio si registra  un aumento  della variazione  dei prezzi  per i prodotti acquistati con  maggior  frequenza   dai consumatori (+3,3%  da  +3,1% di giugno); tendenza   opposta   si riscontra   nelle  variazioni  dei  prezzi  dei  beni  acquistati con  media frequenza  (+1,8%  da +2,1% di giugno); e per   la variazione  dei prezzi dei beni acquistati con bassa frequenza  di acquisto (-0,1%  da  +0,1%).

 

















Redazione 1

