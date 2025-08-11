I prezzi al consumo di luglio nella città di Bologna

Nella città di Bologna per il mese di luglio 2025 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +0,1% e un tasso tendenziale di +1,9%.

In luglio sono in aumento su base annua le divisioni dei “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+5,5%); dei “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+3,9%); di “Altri beni e servizi” (+2,9%); di “Istruzione” (+2,8%); “Bevande alcoliche e tabacchi” (+2,4%); dei “Servizi sanitari e spese per la salute” (+1,7%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+1,1%); di “Abbigliamento e calzature” (+0,9%); di “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (+0,8%); e dei ‘Trasporti” (+0,3%); in diminuzione: “Mobili e articoli per la casa” (-0,3%); e “Comunicazioni” (-6,3%).

Il tasso tendenziale dei Beni per il mese di luglio diminuisce rispetto allo scorso mese e si attesta a (+0,8% da +1,1%); aumenta leggermente invece l’inflazione dei Servizi rispetto a giugno (+3,2% da +3,1%).

La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti energetici, registra una leggera diminuzione e si attesta al +2,3% dal +2,4% di giugno.

Rispetto a giugno, nel mese di luglio si registra un aumento della variazione dei prezzi per i prodotti acquistati con maggior frequenza dai consumatori (+3,3% da +3,1% di giugno); tendenza opposta si riscontra nelle variazioni dei prezzi dei beni acquistati con media frequenza (+1,8% da +2,1% di giugno); e per la variazione dei prezzi dei beni acquistati con bassa frequenza di acquisto (-0,1% da +0,1%).