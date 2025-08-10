Un tentativo di rapina in Autostazione a Bologna scongiurato dall’intervento di poliziotti e militari

Nella serata di ieri, 9 agosto, durante un servizio congiunto di controllo del territorio in Pizza XX Settembre, una pattuglia composta da personale della Polizia di Stato e dell’Esercito Italiano ha sventato una rapina in zona Autostazione.

In particolare, mentre presidiavano Piazza XX Settembre – recentemente oggetto di un’intensificazione di vigilanza con anche organizzazione di specifici servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente – gli operatori notavano del trambusto all’ingresso dell’Autostazione. Giunti in pochi attimi sul posto, si accorgevano di un’aggressione ai danni di un uomo: intervenivano così in soccorso di quest’ultimo per bloccare gli aggressori, che però riuscivano a scappare.

La vittima, cittadino pakistano di 25 anni, riferiva di essere stato appena aggredito da quattro uomini di origine nordafricana, i quali tentavano di asportargli il portafoglio e il cellulare, colpendolo con un pugno al volto, fino a che non desistevano alla vista degli operatori.

Prontamente gli operatori comunicavano via radio con la Centrale Operativa, riportando le descrizioni degli aggressori fornite dalla vittima: veniva così attivato il primo immediato dispositivo di ricerca con l’impiego delle Volanti presenti sul territorio, il quale al momento dava esito negativo. Gli agenti della Squadra Mobile sono tuttavia già al lavoro per individuare gli aggressori, con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza e delle precise descrizioni fornite dalla vittima.

L’intervento tempestivo della pattuglia presente in loco ha permesso di evitare che l’aggressione portasse a conseguenze peggiori per la vittima, a testimonianza dell’importanza di questa tipologia di servizi – frutto di una consolidata collaborazione tra Polizia di Stato ed Esercito Italiano – in cui militari e poliziotti si coordinano e cooperano tra di loro, presidiando in maniera capillare determinate aree della città (tra cui Zona Bolognina e Zona Stazione/Piazza XX Settembre) nel perseguimento degli obiettivi di prevenire e reprimere la commissione di reati e salvaguardare la sicurezza della cittadinanza.