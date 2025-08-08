venerdì, 8 Agosto 2025
Le imprese modenesi chiedono più stimoli e meno ostacoli per tornare a crescere

EconomiaModena
Le esigenze emerse dalle assemblee elettive di Confesercenti Modena

Si è da poco conclusa una prima tornata delle Assemblee elettive delle Federazioni di Categoria di Confesercenti Modena. “La tornata elettorale – oltre agli impegni statutari e istituzionali relativi al rinnovo degli organi dirigenti delle federazioni di categorie di Confesercenti Modena – è stata l’occasione per dibattere e approfondire le problematiche del periodo delle piccole e medie imprese modenesi dei settori del commercio e dell’intermediazione commerciale” afferma Marco Poggi Responsabile delle Politiche Associative di Confesercenti Modena.

Le Assemblee hanno permesso di fare un quadro della situazione economica, che rimane piuttosto complessa: molte imprese hanno segnalato come l’anno in corso presenti segnali di peggioramento rispetto al 2024, con una scarsa fiducia nella ripresa economica e senza previsioni di miglioramento per il 2026.

Ma quali sono i principali punti critici sottolineati dalle imprese durante le assemblee elettive? “In primis l’alta tassazione, i costi delle materie prime, la difficoltà nel reperire personale e il costo dell’energia: avviare un’attività ormai è diventata un’”impresa” a causa della concorrenza della GDO e dell’e-commerce, degli affitti elevati e della burocrazia. Un’altra preoccupazione arriva da oltreoceano, ed è legata ai dazi imposti dall’amministrazione Trump e sulle ripercussioni sulla nostra economia” continua Poggi.

Per porre un freno a questa situazione serve semplificazione burocratica, un patto fiscale locale e regionale per bloccare le imposte per tre anni, incentivi all’assunzione di giovani e over 50, e la creazione di un laboratorio territoriale per le competenze. “E’ necessario, inoltre, stimolare i consumi con interventi nazionali e locali, sostenere la continuità delle attività, migliorare l’arredo urbano nei Comuni e pianificare eventi per valorizzare il territorio provinciale in chiave turistica”. conclude Poggi

















Redazione 1

