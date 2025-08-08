venerdì, 8 Agosto 2025
Agosto in Rocca a Vignola, visite guidate e teatrali

AppuntamentiVignola
Tempo di lettura 1 min.

Aperture straordinarie per la settimana di Ferragosto e, a fine mese, la visita teatrale con Kirtan. Novità anche per settembre

La Rocca di Vignola si prepara ad accogliere visitatori e turisti per tutto il mese di agosto, con aperture straordinarie, visite guidate e spettacoli.

Nel fine settimana di Ferragosto, la Rocca sarà aperta con i consueti orari: 9.30 – 13.30 e 15.00 – 18.30. Venerdì 15 e sabato 16 agosto sono in programma le visite guidate nei due turni pomeridiani delle ore 15 e 17; per il 15 agosto è necessaria la prenotazione entro il 13 agosto. Le visite sono condotte da guide qualificate e rappresentano un’occasione utile per conoscere meglio la storia della Rocca di Vignola, le sue trasformazioni nel tempo e le famiglie che l’hanno abitata.

Sabato 30 agosto torna l’appuntamento con le visite teatrali di Kirtan, “Viaggio nel mistero delle pietre”, proposte in tre turni: 10.30, 15.00 e 17.00, per vivere la Rocca in un’esperienza immersiva. L’intervento di Romagnoli, attore, formatore e performer dalla lunga esperienza, porta all’interno degli spazi della Rocca una lettura sensibile e personale del luogo; le sue visite, molto apprezzate dal pubblico, si distinguono per la capacità di restituire profondità storica e risonanza emotiva.

Roberto Romagnoli – noto con il nome d’arte “Kirtan” – da anni alterna performance, progetti formativi e pratiche di narrazione legate ai luoghi.

Il calendario prosegue a settembre. In programma per sabato 13, in Corte, il Millestorie Show con lo spettacolo “Shezan, il genio impossibile” (repliche alle ore 15, 16 e 17). Sabato 27 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), l’ingresso alla Rocca sarà gratuito per tutta la giornata e nel pomeriggio sono previsti due turni di visita teatrale con Kirtan alle ore 15 e 17.

Tutte le attività in programma e gli aggiornamenti sono consultabili sul sito della Rocca di Vignola www.roccadivignola.it

















