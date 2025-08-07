giovedì, 7 Agosto 2025
Sta per arrivare la grande serata Sulla scia del Rosa, sabato una notte tutta da vivere a Castelnovo

Castelnovo Monti
Tempo di lettura 1 min.
Sale l’attesa a Castelnovo per sabato, 9 agosto. Torna infatti la grande serata clou dell’estate castelnovese Sulla scia del rosa, a base di street food, animazione e intrattenimento musicale dalle ore 19 e fino a notte fonda. A proporre l’evento è l’Associazione Centro Commerciale Naturale. In vista del grande evento via Roma sarà chiusa dall’incrocio con via Boschi fino all’ufficio postale.

Nella zona della Sarzassa (fino all’Isolato Maestà) dall’incrocio con via Boschi fino all’Isolato Maestà, ci sarà un’area bambini con gonfiabili, il triciclo Grillo, lo spettacolo di giocoleria, salterini e zucchero filato. Lungo via Roma dal Grattacielo a piazza Martiri ci saranno presenti ben 14 postazioni di street food e street bar con specialità per tutti i gusti: piatti locali, internazionali, carne, pesce e tanto altro. E poi tanta musica live: all’incrocio del grattacielo il concerto di Daniele Anzanello e a seguire Dj rotation; in piazza Martiri della Libertà concerto della Shary Band e a seguire Dj rotation con Seven Monkeys, Cristian Battistini, Giovanni Manfredi e Martino. Sempre in piazza Martiri il forno Simonazzi sfornerà anche pizza per tutta la notte. Nel corso della serata ci saranno anche i negozi aperti. Un evento che promette grande divertimento per tutta la famiglia.

















