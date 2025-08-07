giovedì, 7 Agosto 2025
Mirandola ricorda Gianni Berengo Gardin, cittadino onorario dal 2010

Letizia Budri (Sindaco): “Una perdita che tocca il cuore della nostra identità”

La Città di Mirandola si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gianni Berengo Gardin, maestro indiscusso della fotografia italiana e internazionale, Cittadino Onorario di Mirandola dal 2010.

Figura di riferimento assoluto nel panorama artistico del Novecento e del nuovo millennio, Berengo Gardin ha lasciato un’impronta profonda anche nella nostra comunità. La sua cittadinanza onoraria fu conferita per il contributo culturale e umano reso alla città attraverso l’intensa attività fotografica condotta sul territorio, testimoniando con grande sensibilità luoghi, volti e identità della Mirandola contemporanea.

Con sguardo attento e poetico, ha documentato le trasformazioni del paesaggio urbano e rurale, cogliendo con rara maestria le emozioni e le storie della comunità locale. Una collaborazione iniziata oltre vent’anni fa con il circolo fotografico cittadino, poi consolidata all’interno del Photoclub Leica, in un dialogo costante tra arte e territorio.

Con la scomparsa di Gianni Berengo Gardin, perdiamo un testimone sensibile del nostro tempo, un artista che ha saputo leggere l’anima dei luoghi e delle personecommenta il Sindaco Letizia Budri Per Mirandola è una perdita che tocca il cuore della nostra identità, perché Gianni non è stato solo un fotografo in visita: è stato un mirandolese. Le sue immagini rimarranno, a custodire la memoria di ciò che siamo e di ciò che vogliamo continuare a essere. A nome dell’Amministrazione e della città intera, esprimo il più profondo cordoglio alla sua famiglia e a quanti gli sono stati vicini”.

 

















