La Sagra dell’Assunta a Maranello tra incontri, musica e cena nella rotatoria

AppuntamentiMaranello
Dall’11 al 15 agosto torna il tradizionale appuntamento in Parrocchia

Torna la Sagra dell’Assunta: dall’11 al 15 agosto alla Parrocchia San Biagio di Maranello è in programma il tradizionale appuntamento estivo tra incontri, convivialità, sport, musica e momenti di riflessione.

Molto ricco il programma degli eventi: si parte lunedì 11 agosto con “Testimoni di speranza: incontro di ascolto e condivisione”, alle ore 20.45 in oratorio. Martedì 12 il via al programma ricreativo, con il terzo Torneo di Basketball tournament dalle ore 18, l’apertura del Punto ristoro Giovani dalle ore 19 e a seguire Dj set con Dj Barack. Mercoledì 13 ancora basket e punto ristoro e Musica dal vivo con FrankMarco. Giovedì 14 agosto il punto ristoro in oratorio dalle 19, la musica dal vivo con Enrico Levi e Skywards e alle 20 la Cena sotto le stelle nella Rotatoria del Cavallino Rampante, uno degli eventi più attesi e partecipati, su prenotazione fino a esaurimento posti. Venerdì 15 dalla mattina i tradizionali appuntamenti liturgici legati alla Festa dell’Assunzione di Maria, con l’Eucaristia alle 8.30, 11.30 e 19 e la Processione solenne che dalle 9.30 si snoderà lungo le vie Trebbo, Via Veneto, Via Vespucci, Via Claudia, Via Agnini, Via Stradi, Via Nazionale, Via Claudia direzione sassuolo, Via Garibaldi, Via dei Mille, Via Teano, Via Nazionale, per ritornare in Chiesa. Nel pomeriggio l’adorazione eucaristica alle 17.30 e 18.30, il rosario alle 18.30 e in serata il punto ristoro dalle 19 in oratorio. In chiusura musica e balli con Miki and the swing connection e Dj Lucio Vallisneri. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Maranello.

















