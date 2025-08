“Ospedali d’eccellenza”: Sassuolo nella top 100 dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza

Un importante riconoscimento premia l’Ospedale di Sassuolo SpA: l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF), infatti, lo ha inserito nella top 100 delle strutture sanitarie italiane.

Il premio arriva dopo quello di ‘News Week’ che, per il terzo anno consecutivo, ha incluso l’ospedale sassolese nella lista World’s Best Hospitals. Lo studio dell’Istituto Tedesco, pubblicato sul mensile ‘Salute’, media partner dell’iniziativa, ha analizzato oltre 1.300 ospedali in tutta Italia, utilizzando dati pubblicamente disponibili come quelli del Programma Nazionale Esiti e un questionario su base volontaria, riferito al primo trimestre del 2025.

La valutazione del prestigioso premio ha considerato diversi criteri: trattamento medico, igiene, servizi al paziente e reputazione. L’indagine, indipendente, è stata svolta in collaborazione con l’istituto di ricerca bavarese Fact Field Health, con l’obiettivo di offrire agli utenti una guida sulle migliori strutture sanitarie presenti in ogni regione.

Complessivamente sono 10 le strutture sanitarie emiliano-romagnole inserite nell’elenco dell’Istituto Tedesco. Per la provincia di Modena è presente, oltre all’Ospedale di Sassuolo SpA, soltanto Hesperia Hospital, struttura privata accreditata. Nell’ambito dello studio, per Sassuolo, sono stati inserite anche due ‘menzioni’ speciali dedicate ad altrettante Unità Operative: l’otorinolaringoiatria e l’urologia, per la particolare rilevanza che queste specialità hanno sulla valutazione degli utenti della struttura sanitaria.