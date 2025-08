Armato e ubriaco crea il panico in strada. Denunciato a Rubiera

In evidente stato di agitazione sarebbe stato notato mentre si aggirava per le vie cittadine urlando e brandendo un bastone. Inviati sul posto i carabinieri avrebbero individuato un cittadino marocchino di 24 anni, residente a Rubiera, già noto alle forze dell’ordine, che corrispondeva alla descrizione fornita dai richiedenti l’intervento. L’uomo, privo del bastone, in evidente stato di agitazione veniva però trovato in possesso di un utensile da cucina, uno scagliatore per formaggio, con lama lunga 5 cm e lunghezza complessiva di 12 cm.

I fatti nella notte del 3 agosto scorso quando, poco dopo l’1:00, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa del Comando, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Rubiera si è portata in via Emilia Est. Sul posto i militari avrebbero individuato il cittadino marocchino che corrispondeva alla descrizione fornita. L’uomo, privo del bastone segnalato ma in evidente stato di agitazione, avrebbe riferito di essere alla ricerca di una persona con cui, mesi addietro, avrebbe avuto una colluttazione, con l’intento di “regolare i conti”.

Considerato il comportamento e lo stato psicofisico del soggetto, nonché l’eventualità che potesse occultare armi o oggetti atti ad offendere, i militari procedevano a perquisizione personale con esito positivo: all’interno della tasca del gilet è sarebbe stato rinvenuto l’utensile. Sebbene si trattasse di un oggetto di uso comune, le circostanze di tempo e di luogo ne avrebbero reso ingiustificata la detenzione, con conseguente sequestro dell’oggetto. Alla luce dei fatti, il 24enne veniva deferito Procura reggiana per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.