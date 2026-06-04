Esordio in Azzurro per Luca Lipani nella gara contro il Lussemburgo. Il centrocampista neroverde ha disputato la sua prima gara con la Nazionale maggiore guidata da Silvio Baldini. Il giocatore è rimasto in campo per 76′ di gioco nell’amichevole vinta contro il Lussemburgo grazie alla rete di Esposito. Il centrocampista classe 2005 tornerà in campo domenica 7 giugno nell’amichevole contro la Grecia.
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