L’AOU di Modena precisa di non essere coinvolta nella campagna di Crowdfunding per un paziente affetto da patologia oncologica

In riferimento alla campagna di crowdfunding attivata in questi giorni da un paziente affetto da patologia oncologica sulla piattaforma GoFoundMe, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ritiene fondamentale precisare quanto segue:

Siamo venuti a conoscenza di una raccolta fondi (crowdfunding) promossa da una persona vicina a un paziente attualmente ricoverato presso il Centro Oncologico Modenese (COM).

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena non è stata in alcun modo coinvolta in questa raccolta fondi apparentemente destinata al paziente ricoverato, e prende le distanze da detta operazione. Si evidenzia inoltre che nei post in questione vengono riportate circostanze inesatte e comunque non veritiere.

Possiamo ben comprendere il desiderio della suddetta persona interessata di stare vicino al paziente. Tuttavia, è necessario precisare che, a differenza di quanto sembra ventilare il contenuto della campagna di raccolta fondi, l’Azienda non richiede nessun tipo di pagamento in relazione alle cure ai pazienti affetti da tumore: da questa affermazione, per rispetto di tutti i nostri pazienti l’AOU ed i suoi professionisti si dissociano con forza.

L’AOU di Modena considera fondamentale il sostegno dei cittadini nei confronti della Sanità Pubblica e proprio per questo mette in guardia nei confronti di qualsiasi richiesta economica eseguita a qualunque titolo da soggetti terzi.

L’Azienda ricorda di avere una procedura dedicata alla generosità dei cittadini consultabile sul sito web aziendale: https://www.aou.mo.it/azienda_sostienici. In alternativa è possibile fare riferimento alle diverse Associazioni di pazienti attive in ambito oncologico.