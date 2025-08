Reggio Emilia: due cittadini stranieri feriti con arma da taglio nella notte in zona stazione

Poco dopo le 2 di questa notte il Servizio di Emergenza Sanitaria 118 ha segnalato un intervento in corso in Piazza Marconi, a Reggio Emilia, a seguito del ferimento di due persone. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia, che ha identificato i feriti in due cittadini stranieri: un pakistano di 21 anni, colpito alla guancia sinistra con un’arma da taglio e un cubano di 43 anni, ferito all’avambraccio sinistro, anch’egli con un’arma da taglio.

Dai primi accertamenti si ipotizza che i due siano stati aggrediti da un terzo individuo, probabilmente a seguito di una lite. L’aggressore si sarebbe dato alla fuga a piedi per le vie limitrofe subito dopo i fatti. I feriti sono stati trasportati dal personale del 118 presso il Pronto Soccorso di Reggio Emilia per ricevere le cure necessarie. Sono in corso serrate indagini da parte dei Carabinieri per risalire all’identità dell’aggressore e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.