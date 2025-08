Al via la rimozione dei vecchi validatori bianchi sui bus nel bacino di Bologna

Come comunicato già a partire da gennaio scorso, è in atto il graduale passaggio al nuovo sistema di convalida dei biglietti basato sulla tecnologia QR code; in parallelo, sono previste progressive tappe di dismissione dell’utilizzo dei biglietti a banda magnetica, quelli da inserire nei validatori bianchi che attualmente sono ancora presenti nella sola parte anteriore degli autobus.

I vecchi titoli di viaggio con banda magnetica da oltre quattro mesi non sono più in distribuzione e il loro utilizzo è diventato residuale anche da parte dell’utenza; per questo motivo, sui bus, vengono via via rimossi i relativi validatori, sostituiti da ulteriori nuovi apparecchi di nuova generazione di colore verde per rendere ancora più agevole la procedura di validazione, sia coi biglietti QR code, sia con carte bancarie contactless e app Roger.

La progressiva rimozione dei validatori bianchi su tutti i circa mille bus Tper del bacino bolognese inizierà a fine agosto e proseguirà lungo tutta la stagione autunnale/invernale.

Dal 1° settembre, quindi, non sarà più garantita la possibilità di utilizzare i titoli magnetici a bordo autobus. Ciò ovviamente non impedisce di utilizzarli qualora sul mezzo sia presente ancora il validatore bianco. Sui mezzi sprovvisti di validatore bianco sarà apposto uno specifico adesivo per informare l’utenza dell’assenza del dispositivo; su questi bus, chi alla verifica risultasse sprovvisto di titolo debitamente validato sarà passibile di sanzione, anche se in possesso di un biglietto magnetico.

Come premesso, data la diffusione in atto già da mesi dei nuovi titoli, il possesso dei vecchi biglietti è sempre più residuale: per questi titoli a banda magnetica (biglietto ordinario, city pass, tesserino metropolitano) inizia una prolungata campagna di ritiro presso i Punti Tper, dove saranno scambiati con nuovi titoli QR code da utilizzare ai validatori verdi o con un voucher, di importo corrispondente a quanto non goduto, utile per l’acquisto di altri biglietti o abbonamenti Tper.

I titoli a banda magnetica potranno essere sostituiti dal 25 agosto 2025 fino al 31 marzo 2026.

Chi fosse ancora in possesso di vecchi titoli a banda magnetica avrà, quindi, tempo per cambiarli con comodità; si consiglia, infatti, a chi fosse in possesso di questi titoli di organizzarsi senza fretta per l’eventuale sostituzione, tenendo conto che fino a metà ottobre le biglietterie Tper potranno avere picchi di presenze riconducibili alla campagna abbonamenti.