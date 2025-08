Albinea: senza biglietto si rifiuta di scendere dall’autobus e lo blocca per 30 minuti, denunciato

ARABINIWERI BUSUn cittadino di origine egiziana è stato sorpreso a bordo di un autobus di linea del trasporto urbano privo del titolo di viaggio. Alla richiesta del controllore di fornire le proprie generalità, si è rifiutato categoricamente, opponendo resistenza anche all’invito a scendere dal mezzo. Tale atteggiamento ha costretto l’autista a interrompere la corsa, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, prontamente allertati. Giunti sul posto, i militari hanno tentato in un primo momento di riportare la calma e convincere l’uomo a collaborare. Nonostante i ripetuti inviti, l’individuo ha continuato a mantenere un comportamento ostile, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. È stato quindi accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti.

È accaduto l’altro pomeriggio quando, i carabinieri della Stazione di Albinea intervenivano presso una fermata del servizio di trasporto pubblico locale SETA, a seguito di una richiesta da parte del personale di controllo di un autobus di linea. A bordo del mezzo si trovava un cittadino egiziano di 23 anni, che viaggiava senza titolo di viaggio. Alla richiesta del controllore di esibire un documento e fornire le proprie generalità, l’uomo si rifiutava di collaborare, pertanto, veniva invitato a scendere, ma il giovane continuava si rifiutava di lasciare il mezzo, costringendo l’autista ad arrestare la corsa per circa 30 minuti e provocando disagi ai passeggeri. All’arrivo della pattuglia dei carabinieri, l’uomo manteneva lo stesso atteggiamento ostile, rifiutando qualsiasi forma di collaborazione anche con i militari. Poiché era privo di documenti, veniva accompagnato in caserma per essere sottoposto agli accertamenti di rito. Dagli approfondimenti risultava che il 23enne si trovava irregolarmente sul territorio dello Stato. Alla luce dei fatti ed al termine degli accertamenti, il 23enne veniva denunciato alla Procura reggiana in relazione ai citati riferimenti normativi violati.