Fratelli d’Italia Maranello: “Sul caso AMO, la maggioranza tenta di nascondere le proprie responsabilità”

Fratelli d’Italia Maranello “esprime stupore di fronte alle dichiarazioni del PD e dei gruppi di maggioranza, accusati di aver tentato ancora una volta di giustificare la scelta di annacquare una mozione che chiedeva chiarezza e assunzione di responsabilità, sia amministrative che politiche, sul caso AMO”.

Secondo il gruppo consiliare “il tentativo della maggioranza di sviare l’attenzione dalle responsabilità politiche non avrà successo”. I consiglieri di FdI aggiungono “di aver presentato il medesimo documento in tutti i Comuni della provincia, con discussioni avvenute in Consigli comunali in date diverse e quindi in momenti differenti rispetto ai nuovi sviluppi della vicenda, come le 41 pagine della Corte dei Conti che hanno evidenziato le criticità del sistema delle partecipate.

Diversamente, in alcuni Comuni il PD ha presentato una mozione propria, mentre in altri ha optato per un emendamento che – sempre secondo FdI – ha snaturato sia la sostanza che la forma dell’ordine del giorno originario”.

“Non si può parlare di un semplice aggiornamento di contenuti superati dagli eventi – sottolineano i consiglieri di Fratelli d’Italia Maranello – perché l’emendamento della maggioranza eliminava proprio le parti che chiamavano in causa le responsabilità politiche di chi, negli anni, ha permesso il perpetuarsi di una gestione opaca e fallimentare”.

La consigliera Barbara Goldoni aggiunge: “Se la maggioranza avesse davvero condiviso la nostra richiesta di trasparenza e di piena assunzione di responsabilità, avrebbe votato la mozione originale, senza tentare di modificarne il cuore politico. La scelta di ritirare la mozione è stata coerente con il nostro impegno: non accettiamo che i nostri atti vengano stravolti per eliminare ciò che dà fastidio a chi governa”.

Il gruppo sottolinea inoltre come “non sia accettabile un emendamento che cancella il riferimento a quanto stabilito dalla Corte dei Conti, secondo cui il Comune e la Provincia di Modena avevano il dovere generale di agire nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità”.

Fratelli d’Italia Maranello conferma infine “la volontà di continuare a chiedere trasparenza e a denunciare le responsabilità politiche di chi, oggi – conclude la nota stampa – tenta di rifugiarsi dietro alla magistratura per evitare di rispondere delle proprie scelte amministrative”.