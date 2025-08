A Mirandola torna il Buskers Festival

Torna a Mirandola uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il “Mirandola Buskers Festival”, in programma Lunedì 25 Agosto 2025 a partire dalle ore 21, nel cuore del centro storico cittadino. Giunto alla sua undicesima edizione, il Festival rappresenta una delle iniziative culturali di punta dell’estate mirandolese, organizzata dal Comune di Mirandola in collaborazione con la direzione artistica de l’Accento S.r.l.. Una serata all’insegna dell’arte di strada, della musica e della socialità, che trasformerà le vie e le piazze del centro in un palcoscenico diffuso, animato da giocolieri, acrobati, musicisti, mangiafuoco, clown e street performer provenienti da tutta Italia. Il pubblico sarà guidato lungo un percorso spettacolare che attraverserà le principali vie cittadine, con oltre quindici performance dislocate in punti strategici del centro storico.

Non mancheranno esibizioni interattive, strumenti musicali riciclati e spettacoli per tutte le età, in un mix coinvolgente di suggestioni tra tradizione circense e sperimentazioni urbane. Anche quest’anno sarà confermata la partecipazione delle attività commerciali del centro con il ritorno dell’iniziativa “FUORI TUTTO”, che vedrà i negozi aderenti proporre offerte e promozioni speciali per tutta la serata, contribuendo a rendere l’evento un’esperienza collettiva e dinamica. L’appuntamento con il Mirandola Buskers Festival è dunque per lunedì 25 agosto a partire dalle ore 21, nel centro storico di Mirandola. Un’occasione unica per vivere la città in modo diverso, scoprire nuovi talenti dell’arte di strada e condividere la magia dello spettacolo dal vivo.

«Il Buskers Festival è un momento identitario dell’estate mirandolese: un evento che unisce arte, partecipazione e vitalità urbana. Siamo felici di confermare anche per il 2025 questa iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione con l’Accento e al coinvolgimento delle attività economiche locali. È un’occasione – conclude l’Assessore Marco Donnarumma – per vivere la città in modo creativo e dinamico, per riscoprire la bellezza dello stare insieme attraverso il linguaggio universale della musica e della performance dal vivo. Invitiamo tutti, cittadini e visitatori, a partecipare e lasciarsi sorprendere.»