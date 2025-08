45° anniversario della strage alla stazione del 2 agosto 1980, il programma delle principali iniziative e cerimonie

Sabato 2 agosto ricorre il quarantacinquesimo anniversario della strage alla stazione di Bologna del 1980. Il corteo percorrerà via Marconi, Piazza dei Martiri, via Amendola, viale Pietramellara per raggiungere piazza Medaglie d’Oro.

Di seguito le principali iniziative e cerimonie istituzionali.

Dalle 6.30 alle 8.30, al Parco della Montagnola è previsto l’arrivo da tutta Italia delle staffette podistiche “Per non dimenticare il 2 agosto 1980” e delle staffette ciclistiche. Sarà presente l’assessora Roberta Li Calzi.

Dalle 8 alle 13, in piazza Medaglie d’Oro, sarà presente lo stand di Poste Italiane con il francobollo erinnofilo e la cartolina commemorativa in occasione del 45°anniversario della strage.

Alle 8.30, nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, il sindaco Matteo Lepore incontra i familiari delle vittime della strage insieme alle massime autorità. Interverranno: il Sindaco, Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980; Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna; Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca.

Alle 9, da via Ugo Bassi, la partenza del corteo che giungerà alla stazione ferroviaria per il momento commemorativo. Il corteo percorrerà via Marconi, piazza dei Martiri, via Amendola, viale Pietramellara per raggiungere piazza Medaglie d’Oro.

In piazza Medaglie d’Oro, alle 10, interverrà il presidente dell’Associazione Paolo Bolognesi e alle 10.25, il triplice fischio del treno ricorderà il momento esatto dell’esplosione. Seguirà un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Concluderà la cerimonia l’intervento del sindaco Matteo Lepore.

Alle 10.50, in sala d’attesa della Stazione, deposizione di corone istituzionali alla presenza delle autorità e dei familiari delle vittime.

A seguire, sul primo binario, deposizione di corone al cippo che ricorda il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti, deceduto nella strage del treno Italicus. Sarà presente il sindaco Matteo Lepore.

Alle 11, dal primo binario, la partenza del treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro, dove vi sarà la deposizione di corone alle lapidi che ricordano le vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano. Alle 11.30, si terrà la commemorazione nella stazione di San Benedetto Val di Sambro, dove saranno deposte le corone ai piedi dei cippi che ricordano le vittime delle stragi Italicus e Treno 904 e un mazzo di fiori davanti alla lapide a ricordo del ferroviere Silver Sirotti. Saranno presenti l’assessore Daniele Ara, Enrico Di Stasi in rappresentanza della Città metropolitana e Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Sul posto anche i Gonfaloni del Comune e della Città metropolitana di Bologna.

Alle 11.15, nella Chiesa di San Benedetto, in via dell’Indipendenza 64, la Santa Messa celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna. Saranno presenti l’assessore Simone Borsari, la consigliera delegata della Città metropolitana Sara Accorsi e il consigliere Francesco Critelli per la Regione Emilia-Romagna.

Alle 11.30, nella sede CO.TA.BO. di via Stalingrado 61, la deposizione di corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980. Saranno presenti l’assessore Michele Campaniello, il consigliere delegato della Città metropolitana Franco Cima e l’assessora regionale Irene Priolo.

Alle 17, al centro sportivo Biavati, in via William Shakespeare 33, Lo sport ricorda, partita di calcio fra le squadre: Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), CO.TA.BO. (Cooperativa Taxisti Bolognesi). Sarà presente l’assessora Roberta Li Calzi.

Alle 21.15, piazza Maggiore, si terrà il concerto finale del Concorso Internazionale di Composizione “2 agosto”, dedicato a partiture d’orchestra. L’Orchestra e il Coro del Teatro Comunale, direttrice Oksana Lyniv e maestro del coro Gea Garatti Ansini, eseguiranno i tre brani vincitori della XXXI edizione del concorso: Che Silenzio! di Jacopo Proietti; Salmo 120 di Francesco Sottile; Deus, Deus meus di Teo Montero Rey. Nella seconda parte del concerto, dopo la cerimonia di premiazione, verrà eseguita la Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551 (Jupiter) di Wolfgang Amadeus Mozart.

Saranno presenti l’assessore Daniele Del Pozzo e la consigliera Simona Lembi per la Regione Emilia-Romagna.

Il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai 5 e da Radio Rai 3. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel caso in cui – a causa del maltempo – il concerto si dovesse tenere all’Auditorium Manzoni, il Teatro lo comunicherà tempestivamente sui suoi canali di informazione. Info: https://www.tcbo.it/eventi/concerto-2-agosto-2025/

Alle 22.30, dopo il concerto in piazza Maggiore, Cantiere Bologna con l’Associazione tra i familiari delle vittime e il Comune propongono una breve lettura dal titolo: Oggi sappiamo e abbiamo le prove, sugli ultimi sviluppi dell’inchiesta sulla strage del 2 agosto. Il testo è tratto da un capitolo del libro “La ragazza di Gladio” del giornalista Paolo Biondani. Introdotto da Aldo Balzanelli, Biondani leggerà il testo alternandosi con la giornalista Emanuela Giampaoli. Al termine della lettura, intervista all’avvocato di parte civile Andrea Speranzoni. A seguire, il passaggio delle consegne tra il presidente uscente dell’Associazione dei famigliari Paolo Bolognesi con il nuovo presidente Paolo Lambertini.