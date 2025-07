Il Consiglio comunale di San Lazzaro di Savena approva il PEBA

Il Consiglio comunale di San Lazzaro di Savena ha approvato all’unanimità durante la seduta di ieri, mercoledì 30 luglio, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Il Piano rappresenta una fotografia attenta e aggiornata delle barriere presenti negli spazi di interesse pubblico particolarmente frequentati sia all’interno degli edifici pubblici sia all’esterno, marciapiedi e altri spazi urbani.

Una mappatura finanziata attraverso la partecipazione a un bando regionale e realizzata anche grazie a un percorso partecipativo partito nel 2024 attraverso un questionario online e cartaceo aperto a cittadini e stakeholder, oltre che con incontri pubblici e un “gruppo di regia” trasversale, con l’obiettivo di raccogliere esigenze reali e condivise per quanto riguarda l’accessibilità. L’esito delle analisi tecniche e del percorso partecipativo è confluito poi in una relazione finale, corredata da schede dettagliate (dove erano contenute criticità e priorità per edifici e spazi urbani) e da una cartografia digitale che sarà a breve consultabile tramite il SIT comunale da cittadini, associazioni e tecnici.

“L’approvazione del PEBA – spiega l’assessore alla mobilità sostenibile, Luca Melega – ci permette di avere uno strumento organico in grado di rendere sempre più fruibile da parte di tutti il nostro territorio: non solo elimina ostacoli fisici per chi ha delle difficoltà temporanee o permanenti ma promuove l’autonomia, la sicurezza e la dignità di tutte le persone. Un obiettivo che abbiamo voluto con grande determinazione per una città più inclusiva, in cui ogni cittadino possa vivere e muoversi liberamente senza più ostacoli. Per questo ringrazio tutti gli uffici comunali che hanno lavorato anche in maniera trasversale al raggiungimento di questo importante traguardo”.