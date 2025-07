Parma, lieve aumento delle imprese attive: +0,4% alla fine del primo semestre 2025

Dopo il saldo leggermente attivo del primo trimestre (+0,2%), si è mantenuto in terreno positivo, anche a chiusura del semestre, l’andamento del numero delle imprese in provincia di Parma.

La fotografia scattata a fine giugno, infatti, evidenzia la presenza di 38.746 imprese attive, cioè 155 unità in più rispetto allo stesso periodo del 2024 (+0,4%).

Con questi valori, oltre a mostrare un dato migliore di quelli nazionale e regionale (rispettivamente -0,6% e -0,8%), la provincia di Parma si colloca al primo posto, per crescita del numero delle imprese, tra le province che costituiscono la cosiddetta area vasta dell’Emilia occidentale.

Le analisi della Camera di commercio dell’Emilia relative ai diversi comparti evidenziano che l’aumento del numero delle unità attive ha riguardato, in particolare, il comparto dei servizi alle imprese, che si sono attestati a quota 9.174 (228 in più dell’anno scorso, con un aumento del 2,5%) e con un’incidenza del 23,7% sul totale delle imprese attive.

Valori positivi anche per i servizi alla persona, con un +2,0% che porta a 2.783 le imprese attive (+55 unità), i servizi di alloggio e ristorazione (+0,2%, con 2.602 unità) e le costruzioni, in cui il numero delle imprese attive è salito a 6.214 (+0,9%).

Saldi negativi, invece, per il commercio, in cui il numero delle realtà attive è sceso dell’1,3%, equivalente a 103 imprese in meno su un totale fissato a 7.764, per l’agricoltura (-1,5% e 5.313 aziende) e per la manifattura, che ha dimezzato la flessione percentuale registrata nel primo trimestre, ma ha comunque segnato un -0,4% si è fermata a 4.712 imprese attive (-18 unità su giugno 2024).

Analizzando le imprese in base alla natura giuridica, le società di capitale attive a Parma, che rappresentano il 30,8% del totale, sono risultate 11.923, in crescita del 2,7% rispetto ai primi sei mesi del 2024. Le imprese individuali, invece, che con 20.205 unità attive rappresentano il 52,1% del totale, hanno lievemente incrementato la loro presenza sul territorio (+35 realtà imprenditoriali e +0,2 in percentuale). Sono di segno opposto, invece, le società di persone che con 5.748 unità attive (186 in meno rispetto al secondo trimestre 2024), calano del 3,1% e fissano così la loro incidenza sul totale al 14,8%.