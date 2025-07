Dalla Regione 270mila euro per finanziare 18 progetti di promozione e sostegno della cittadinanza europea

Laboratori aperti, percorsi multidisciplinari, attività rivolte alle studentesse e agli studenti, iniziative sul territorio. Strumenti concreti per avvicinare l’Europa alle cittadine e ai cittadini, promuovendo la partecipazione delle comunità alla vita democratica, ai processi decisionali e alle molteplici opportunità offerte dall’Ue.

Sono i temi al centro dei 18 progetti approvati dalla Regione nell’ambito del bando 2025 per la promozione della cittadinanza europea, con un finanziamento complessivo di 270mila euro. Obiettivo: sensibilizzare le persone, a partire dai più giovani, sui grandi temi che oggi interessano l’Unione europea, dalla transizione verde e digitale alla tutela dei diritti fondamentali, dalla valorizzazione delle diversità sociali e culturali alla costruzione di comunità più coese e inclusive. E, al tempo stesso, rafforzare la partecipazione delle realtà territoriali alle politiche comunitarie, potenziandone la capacità di accedere e utilizzare le risorse europee.

Dei 18 progetti approvati, 12 sono stati presentati da enti locali e 6 da associazioni, fondazioni e realtà del Terzo settore. Il bando è stato attivato in attuazione della legge regionale n. 16/2008, che regola la partecipazione dell’Emilia-Romagna alle politiche dell’Unione europea, alle relazioni internazionali e ai rapporti interregionali.

“Sostenere iniziative di cittadinanza europea– spiega l’assessore regionale ai Rapporti con l’Ue, Alessio Mammi– significa rafforzare i legami tra persone, territori e istituzioni, mettendo al centro i valori fondamentali dell’Unione: partecipazione democratica, giustizia sociale, inclusione, sostenibilità. In un momento in cui l’Europa deve affrontare sfide comuni e interconnesse, è fondamentale coinvolgere le cittadine e i cittadini, a partire dai più giovani, e investire nelle comunità affinché diventino davvero protagoniste del cambiamento. Per questo lavoriamo insieme ai territori per costruire una regione che guardi con sempre maggiore convinzione e consapevolezza all’Europa e a un futuro condiviso, perché il domani si costruisce solo con la collaborazione e l’impegno di tutti. Con questo bando- aggiunge l’assessore- vogliamo dare un contributo concreto per far conoscere le opportunità offerte dall’Unione europea: temi come l’inclusione sociale, la transizione ecologica e l’innovazione digitale sono al centro delle politiche europee e possono diventare reali occasioni di crescita solo se li affrontiamo tutti insieme. Un ringraziamento ai tecnici regionali che hanno lavorato per attuare questo percorso e a tutte le istituzioni, gli enti e le associazioni per la progettazione sulla cittadinanza europea”.

I progetti

Attività di formazione, workshop di giornalismo partecipativo, percorsi creativi e incontri con le istituzioni Ue. Sono solo alcuni dei 18 progetti approvati dalla Regione. Per fare alcuni esempi, “Bussola Europa”, presentato da Romagna+ Ets, nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle istituzioni e ai programmi europei attraverso attività di formazione, confronto e simulazione. Il progetto si svolgerà in concomitanza con gli “Erasmus Days”, in programma a Forlì nel mese di ottobre.

“Euthentic voices: giovani giornalisti per un’Europa più giusta, informata e consapevole”, promosso dalla cooperativa “Il Solco” di Piacenza, punta invece a rafforzare nelle studentesse e negli studenti il pensiero critico e a fornire loro nuove competenze per esercitare con responsabilità e consapevolezza il proprio diritto all’informazione, anche attraverso un workshop di giornalismo partecipativo. Sempre rivolto ai giovani è “Europe Unlocked – La cittadinanza europea prende forma”, il progetto della Fondazione E35 di Reggio Emilia che prevede un percorso formativo, una rassegna pubblica e un bando creativo per promuovere una cittadinanza attiva e consapevole.

Tra le iniziative degli enti locali, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha presentato “Bassa Romagna Progetta”, per potenziare competenze e visione nella progettazione europea. Il Comune di Rimini, con “Roneu 3”, punta a strutturare un sistema strategico d’area vasta per l’accesso ai fondi Ue, mentre la Provincia di Parma, con “Europe Lab”, intende offrire strumenti e conoscenze per cogliere le opportunità europee in chiave territoriale.

Ancora, il Comune di Ravenna, con “Sounds of Europe”, propone un percorso di educazione ai diritti Ue attraverso la musica leggera del Novecento e contemporanea. La Provincia di Forlì-Cesena, con “1, Avenue Schuman, via Romagna”, coinvolgerà ragazze e ragazzi dei territori di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini in un confronto diretto con gli europarlamentari eletti nel 2024.

Il Comune di Cesena, infine, realizzerà un percorso multidisciplinare che intreccia formazione progettuale, riflessione sui valori europei e linguaggi artistici e interculturali, con festival e tavoli di confronto pubblici.

Per maggiori informazioni:https://politicheterritoriali.regione.emilia-romagna.it/