Aggressione in ambito familiare: 43enne arrestato a Fiorano e collocato in carcere

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato lo scorso 28 luglio a Fiorano Modenese, dove un uomo di 43 anni, di origini campane, ha aggredito fisicamente un familiare al culmine di un violento alterco.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, intervenuti prontamente sul posto, l’uomo avrebbe prima colpito il cognato, causandogli lesioni giudicate guaribili in dieci giorni, per poi salire a bordo della propria autovettura e danneggiare l’auto di un altro parente, dandosi infine alla fuga.

Rintracciato nel pomeriggio dello stesso giorno dai militari, l’uomo è stato denunciato per lesioni personali dolose, minaccia e danneggiamento. Le sue condotte hanno determinato l’immediato intervento dell’Ufficio di Sorveglianza modenese che, essendo l’interessato sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale per altri e diversi reati, ne ha disposto la sospensione e l’immediato accompagnamento in istituto penitenziario.

Nel pomeriggio di ieri, di conseguenza, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassuolo hanno dato esecuzione al relativo provvedimento, accompagnando l’uomo presso la Casa Circondariale “Sant’Anna” di Modena.

L’episodio conferma l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri nei confronti delle dinamiche di violenza domestica, con un’azione rapida e decisa a tutela della sicurezza di tutte le persone coinvolte.