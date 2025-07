Viabilità distretto ceramico, CNA: “Bene l’apertura anticipata del ponte di Veggia, ora risolvere altre criticità”

“L’apertura anticipata del ponte di Veggia rappresenta un fatto sicuramente positivo, rispetto al quale ci piace pensare che abbia avuto una parte importante anche la concertazione con le parti sociali, che ha permesso di individuare soluzioni in grado di ridurre i disagi sul traffico, sia di natura privata che economica”.

Così il responsabile Saverio Marmo, presente alla cerimonia di riapertura del Ponte Veggia, assieme ai presidenti CNA dell’Area, ha commentato l’apertura dell’importante infrastruttura.

“Non ci si può, però, limitare a gestire le emergenze e gestire criticità certo non adeguate al tessuto economico-sociale del distretto – continua Marmo – Occorre lavorare subito alla progettazione di altri interventi determinanti per lo sviluppo del territorio. Tutte le presidenze delle CNA dell’Area di Sassuolo hanno condiviso l’urgenza di sollecitare in questo senso le istituzioni”.

Due, secondo CNA, sono questi interventi. Innanzitutto, il raddoppio della Pedemontana, poi la realizzazione del terzo ponte sul Secchia, fondamentale anche per il collegamento con i nostri Comuni della montagna. “Se tutti siamo d’accordo – e credo che lo siamo – sulla assoluta necessità di questi due interventi, occorre subito lavorare affinché questi siano realizzati, ma non con i tempi biblici con cui è stata conclusa l’attuale pedemontana o, peggio, con quelli della Bretella Campogalliano-Sassuolo, che attende ancora di essere iniziata. Si tratta di infrastrutture di cui c’è bisogno subito e per questo speriamo che gli enti locali si attivino subito per costruire tavoli di lavoro che, nel giro di qualche mese, portino alle prime concrete idee per la loro progettazione”.