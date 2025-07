Presi nel modenese dopo una rapina da oltre 80mila euro avvenuta a Bologna

Il 25 luglio 2025 la Polizia di Stato ha arrestato quattro cittadini italiani per il reato di rapina pluriaggravata in concorso con persona rimasta ignota.

Alle 17 circa la Sala Operativa della Questura di Bologna ha ricevuto una segnalazione da parte di un passante che aveva appena visto, in via Otello Bovincini a Bologna, una persona travisata portare tra le mani un ingente quantitativo di banconote e raggiungere di corsa una autovettura fiat 500X bianca, perdendo parte di quelle banconote lungo la strada. Quasi contemporaneamente è giunta una seconda segnalazione da un altro passante che riferiva dello stesso episodio, specificando però di aver visto quattro uomini travisati che, dopo essere saliti a bordo dell’autovettura, si dirigevano ad velocità in Tangenziale nord direzione Borgo Panigale.

Diramata la nota via radio, gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bologna si ponevano subito all’inseguimento del veicolo che riuscivano ad intercettare e bloccare nel territorio modenese, all’altezza del km 168 dell’Autostrada A1, grazie anche all’ausilio della Polizia Stradale di Modena. All’interno dell’autovettura venivano identificati 4 uomini, di cui uno tentava, invano, di fuggire. A bordo del veicolo i poliziotti rinvenivano e sequestravano due buste di plastica, occultate sotto il sedile, contenenti numerose mazzette di banconote, oltre che due passamontagna neri, berretti neri e guanti in gomma.

L’importo complessivo del denaro trovato nella disponibilità dei quattro uomini ammontava a ben 80.855 euro.

A seguito di successivi accertamenti, i poliziotti appuravano che il denaro era il provento di una rapina commessa poco prima ai danni di una donna di origine cinese residente a Bologna e che un quinto uomo si sarebbe allontanato a piedi subito dopo la commissione del reato.

I quattro uomini, di origini campane, tutti con precedenti di polizia e condanne per reati contro il patrimonio, venivano quindi tratti in arresto nella quasi flagranza del delitto di rapina pluriaggravata e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Modena in ragione del luogo dove era avvenuto l’arresto.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il GIP presso il Tribunale di Modena disponeva l’applicazione nei confronti di tutti e quattro gli arrestati della misura della custodia in carcere, come da conforme richiesta del Pubblico Ministero modenese, dichiarandosi contestualmente incompetente per territorio tenuto conto che la rapina era stata commessa a Bologna.

Si rammenta che gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti sino alla sentenza di condanna irrevocabile.