Medicina, uomo arrestato per detenzione di stupefacenti continuata in concorso

I Carabinieri della Tenenza di Medicina, hanno arrestato un 34enne italiano, disoccupato, noto alle Forze dell’ordine, e deferito all’ Autorità altre 8 persone, per detenzione di sostanze stupefacenti continuata in concorso. Tutto nasce da un’attività investigativa dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, finalizzata al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Tale operazione ha permesso ai militari di reprimere una vera e propria attività dedita al traffico degli stupefacenti, per lo più concentrata nei pressi di un esercizio commerciale del comune di Medicina. Infatti durante i controlli da parte dei Carabinieri presso l’abitazione del 34enne, lo stesso consegnava spontaneamente, circa 6 grammi di Hashish e 0,6g di cocaina. Ma insospettiti dall’atteggiamento al quanto nervoso dell’uomo, i militari hanno inoltre rivenuto, sempre all’interno dell’immobile, più di 30g di cocaina, 7 gr di Hashish e più di 1g di MDMA, oltre a un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento e la somma in denaro di circa 800,00 euro.

Alla luce di quanto indicato, al termine di tali operazioni, il 43enne è stato arrestato dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza per rito direttissimo, mentre la sostanza stupefacente, il denaro e tutto il materiale rinvenuto, sono stati sequestrati dai militari.