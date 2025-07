Un fondo di garanzia per sostenere fino a 450 milioni di investimenti delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna. Questo grazie alle opportunità di accesso al credito attraverso la piattaforma ‘EuReCa’, per la quale la Regione ha stipulato un accordo di cooperazione per la gestione da parte di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). L’intesa rinnova quelle già stipulate nel 2017 e nel 2019, che avevano registrato un notevole interesse da parte delle aziende del territorio.

La piattaforma viene attivata con una dotazione fino a un massimo di circa 28 milioni di euro, di cui 8 milioni di Cassa Depositi e Prestiti (30%) e 20 milioni della Regione (70%), quest’ultima parte costituita da risorse di cofinanziamento europeo Fesr 2021-2027 e da altri fondi regionali. L’iniziativa di controgaranzia è capace di generare circa 450 milioni di potenziali investimenti sul territorio con un effetto leva pari a 16 volte le risorse stanziate da Regione e Cassa Depositi e Prestiti.

“Un ulteriore strumento per il sostegno all’economia reale e al sistema produttivo dell’Emilia-Romagna. Una boccata di ossigeno finanziario con un impegno concreto a garantire proprio liquidità a sostegno di investimenti a chi fa impresa in regione”, sottolinea il vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla.

“Con la Piattaforma EuReCa 2021-2027, Cassa Depositi e Prestiti e Regione rafforzano la loro storica collaborazione e, grazie ad un approccio innovativo, sostengono i progetti di investimento delle imprese che operano in Emilia-Romagna, massimizzando gli impatti positivi sulle comunità e sul territorio”, spiega Livio Schmid, Responsabile Istituzioni Finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti.

La piattaforma EuReCa supporterà una o più misure regionali in favore di PMI beneficiarie di sovvenzioni e/o contributi pubblici concessi dalla Regione con autonome procedure e separati bandi nell’ambito delle priorità del Programma regionale Fesr 2021-2027.

Il Fondo

La piattaforma EuReCa provvederà a rilasciare controgaranzie che potranno essere emesse entro il 31 dicembre 2029. Queste saranno rilasciate a favore dei Confidi ammessi alla procedura (dopo una selezione attivata da Cassa Depositi e Prestiti) che concederanno a loro volta garanzie (almeno pari al 50% e non superiori all’80% del relativo finanziamento) sui finanziamenti erogati da banche e/o istituzioni finanziarie alle Pmi operanti in regione per investimenti di ammontare non superiore a 1,4 milioni di euro. Grazie al meccanismo di garanzie e contro-garanzie, la misura è capace di generare un significativo effetto leva pari a circa 16 volte le risorse messe a disposizione da Regione e CDP, raggiungendo potenzialmente circa 450 milioni di finanziamenti dedicati ai futuri investimenti delle aziende sul territorio.