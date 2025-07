50annidiconsultori, il 29 luglio ricorre l’anniversario della costituzione di questi importanti presidi di sanità pubblica

Martedì 29 luglio ricorre il cinquantesimo anniversario della legge istitutiva dei Consultori pubblici familiari, la L. 405/1975.

Cgil e Fp Cgil sottolineano il ruolo avuto dai Consultori pubblici nella diffusione di salute e diritti sessuali e riproduttivi per le persone di tutte le età.

“Purtroppo – spiegano Cgil e Fp Cgil Modena – dalla nostra mappatura dei consultori del territorio modenese si assiste ad un progressivo svuotamento della funzione di questi importanti presidi sanitari. E’ un problema serio perchè i Consultori sono stati nei decenni presidio di informazione e tutela della salute delle donne.

Il loro graduale depotenziamento ci preoccupa per le ricadute sulla salute di tutte le donne e in particolare per le donne più fragili come le immigrate, per le quali rappresentano un punto di riferimento fondamentale.

In una condizione di generale difficoltà della sanità pubblica e di depauperamento dovuto ai continui tagli nazionali, questo è un ulteriore elemento di indebolimento nella risposta ai bisogni di salute della cittadinanza.

Chiediamo con forza un’inversione di rotta e che si torni ad investire sui Consultori anche in riferimento alle varie professionalità qualificate necessarie per dare risposte alle molteplici esigenze”, concludono Cgil e Fp Cgil Modena.