La Cina regolamenta l’IA

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I tribunali cinesi perfezioneranno nei prossimi cinque anni le norme giudiziarie che disciplinano le questioni relative all’intelligenza artificiale (IA) e ai diritti di proprietà sui dati, ha dichiarato oggi un giudice senior del massimo organo giudiziario del Paese.

Liu Guixiang, membro senior del comitato giudiziario della Corte suprema del popolo, ha dichiarato in una conferenza stampa che i tribunali cinesi intensificheranno la ricerca e la formulazione di nuove linee guida giudiziarie riguardanti le industrie emergenti durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030).

Le norme pertinenti si concentreranno sulle nuove forme commerciali nell’economia digitale e punteranno a migliorare gli standard di valutazione in ambiti quali i diritti sui dati, le transazioni di dati e i contenuti generati dall’IA, ha affermato Liu.

La misura è volta a promuovere una più profonda integrazione tra le tecnologie digitali e l’economia reale, contribuendo al contempo a migliorare i sistemi di base del Paese per quanto riguarda i dati come fattore di produzione, ha aggiunto Liu.

La decisione giunge in un momento in cui la Cina ha intensificato l’impegno per rafforzare il quadro giuridico a sostegno dello sviluppo della propria economia digitale.

Il 15esimo Piano quinquennale del Paese fissa gli obiettivi per far avanzare l’iniziativa “Cina digitale”, con sforzi volti a garantire un’efficiente disponibilità di potenza di calcolo, algoritmi e dati, e a promuovere un ecosistema di sviluppo sano e ben regolamentato.

Intervenendo anch’egli alla conferenza stampa di oggi, Teng Jiguo, vice segretario generale della Commissione per gli affari politici e legali del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha dichiarato che la Cina intensificherà la legislazione in settori chiave, emergenti e legati all’estero, migliorando al contempo un meccanismo legislativo di risposta rapida per affrontare questioni di urgente interesse pubblico e necessità pratica.

Il vice ministro della Giustizia Wu Zeng ha affermato che il ministero lavorerà alla formulazione di regolamenti volti a creare un mercato nazionale unificato e ricorrerà a misure legislative e normative per rimuovere impedimenti e barriere che ostacolano lo sviluppo del mercato.

Wu ha aggiunto che saranno inoltre accelerati il lavoro legislativo complessivo a sostegno dello sviluppo sano dell’IA e la legislazione relativa all’economia a bassa quota.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-