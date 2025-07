Sono conclusi i lavori della nuova ciclabile San Cesario – Sant’Anna: da qualche giorno, grazie alla nuova pista, il capoluogo e la frazione sono collegati da un percorso ciclopedonale che permette di spostarsi in sicurezza in bici o a piedi.

Il progetto ha visto la riqualificazione di tutto il ciclopedonale già esistente lungo via Viazza e la realizzazione del nuovo tratto all’interno della zona industriale La Graziosa. Sul tratto già esistente di via Viazza sono stati sistemati vari manufatti presenti come la staccionata in legno posta a protezione del Canal Torbido e la realizzazione di un ulteriore tratto di circa 180 metri di barriera in legno, sempre in affiancamento al canale irriguo esistente. Questo intervento ha permesso quindi di collegare in modo continuativo e senza interruzioni le piste ciclabili già presenti lungo via Modenese e via Sant’Anna. Lungo il nuovo tratto all’interno della Graziosa è stata inoltre realizzata una nuova area verde. Con questo ulteriore percorso ciclopedonale sarà possibile collegare definitivamente il capoluogo di San Cesario sul Panaro con la popolosa frazione di Sant’Anna, mediante un unico collegamento privo di interruzioni.

Il costo complessivo dell’opera, di 534mila euro, è stato finanziato per l’80% con fondi del bando Emilia-Romagna “per piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclopedonale” (427mila euro) e per il restante 20% con risorse del Comune (circa 107mila euro).

“Un risultato importante – il commento del Sindaco Francesco Zuffi – che ci permette di mettere in collegamento i due centri urbani più grandi del nostro territorio, creando un’alternativa ecologica e soprattutto sicura per spostarsi da San Cesario a Sant’Anna e viceversa”.