Tennis, Memorial Rossini – Trofeo BPER Banca: allo Sporting Club Sassuolo tutto pronto per le finali

L’edizione 2025 del Memorial Rossini – Trofeo BPER Banca si avvicina alle fasi conclusive: circa 130 match sono stati quelli giocati in sette giorni e solo gli atleti che hanno avuto la meglio nelle prime fasi del torneo si sono aggiudicati l’ambita finale prevista sui campi in terra del sodalizio sassolese.

In particolare, giovedì 24 luglio, si sono svolte le due semifinali dei doppi e i quarti di singolo, rispettivamente maschile e femminile.

Nel femminile le italiane Nicoletta Cavalieri, partita dalle qualificazioni, Emma Lanzoni, testa di serie n°3 e Marta Gazzetti, n°4 del seeding, e la tedesca Greta Voget. Per quanto riguarda il tabellone di doppio avanzano alla finale di venerdì 25 luglio alle ore 14:30 sul campo centrale le coppie Lanzoni – Gazzetti e Dematteis – Garzella.

Nei maschi semifinali italo – russe con le due teste di serie che rispettano il sorteggio: Alexander Ponomarev opposto a Marco Mastropasqua e Andrey Lee contro Filippo Capitanelli, e lo stesso per la finale di doppio sul campo centrale verso le 16 di domani.

Per quanto riguarda le finali dei singolari, queste si svolgeranno in contemporanea sui due campi dello Sporting Club Sassuolo sabato 26 luglio dalle ore 9.30.

Questo torneo, inserito nel Tennis Europe Junior Tour under 14, è l’ultima tappa italiana che chiude il circuito internazionale di questa stagione. La manifestazione sassolese ha ottenuto un ottimo successo sia in termini di giocatori, che hanno espresso un tennis di altissimo livello, sia per la partecipazione di moltissimi atleti stranieri. Ricordiamo che l’ingresso al Club di Via Vandelli sarà libero a tutti gli appassionati di tennis che volessero assistere alle partite finali.