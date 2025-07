Rio Saliceto: filmato durante il furto di alcolici, denunciato dai carabinieri

Ha parcheggiato la sua autovettura in un’area adiacente il supermercato Conad di Rio Saliceto, poi è entrato nell’esercizio commerciale e dopo aver prelevato tre bottiglie di vino ed altri prodotti, per un valore complessivo di circa 200 euro, avrebbe nascosto la merce sotto il giubbotto presentandosi alla cassa pagando soltanto un brick di latte. Subito dopo usciva e si allontanava a bordo dell’autovettura. E’ successo nel pomeriggio del 5 marzo scorso.

Il presunto autore del furto sarebbe un uomo di 53 anni, identificato attraverso l’attività investigativa svolta dalla stazione dei carabinieri di Campagnola Emilia, che anche grazie ai sistemi di video sorveglianza posti all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale, sono riusciti a risalire al presunto reo. Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato il presunto responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano. Si tratta di un uomo di origini romene, appunto 53enne, senza fissa dimora. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.