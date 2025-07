Cambio al vertice per i finanzieri del Comando provinciale di Reggio Emilia e intitolazione di via delle Fiamme Gialle

Nella mattinata odierna, il Colonnello Filippo Ivan Bixio, nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo presso la caserma “Ten. Gen. Achille Borghi” di via Mazzini, alla presenza del Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha formalmente lasciato l’incarico di Comandante Provinciale di Reggio Emilia al Colonnello Umberto Maria Palma.

Il Colonnello Bixio, nel corso della cerimonia, ha rivolto parole di gratitudine a tutti i finanzieri in servizio in provincia di Reggio Emilia, ripercorrendo i quasi quattro anni in cui ha rivestito l’incarico di Comandante Provinciale evidenziando i successi operativi dei Reparti del Corpo, principalmente nei settori del contrasto alle frodi fiscali, al riciclaggio, alle infiltrazioni della criminalità organizzata, ai reati contro la pubblica amministrazione, nonché alla contraffazione e commercio abusivo, ma anche alle tante attività di servizio svolte a fini di prevenzione in collaborazione con le altre Forze di Polizia. Non sono mancati cenni alle importanti iniziative intraprese nell’ambito della comunicazione istituzionale e di valorizzazione dell’immagine del Corpo svolte in sinergia e con la fattiva e preziosa collaborazione di Enti e Istituzioni locali.

Parole di augurio di un proficuo lavoro ha, infine, rivolto al suo successore a cui ha delineato, sinteticamente, il quadro socio-economico della cittadina emiliana che si appresta a comandare nel suo nuovo incarico istituzionale.

Il Colonnello Bixio è destinato al Comando Provinciale Bergamo presso il quale ricoprirà l’incarico di Comandante Provinciale.

Il nuovo Comandante Provinciale, il Colonnello Umberto Maria Palma, arriva a Reggio Emilia dopo aver ricoperto il prestigioso incarico di Esperto della Guardia di Finanza presso l’Ambasciata d’Italia in Tokyo dove, oltre a intrattenere i rapporti con le Istituzioni e Agenzie nipponiche competenti nel contrasto della criminalità economica e finanziaria, ha svolto anche funzioni di consigliere economico-finanziario nell’ambito delle iniziative della Missione diplomatica.

Nato a Bassano del Grappa nel 1975, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1994, frequentando il 94° Corso “Monte Cimone III” dell’Accademia del Corpo ed è stato promosso al grado attuale nel 2018. Nel corso della carriera ha ricoperto importanti incarichi operativi tra i quali il comando del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) di Catania per 6 anni e il comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verona per 4 anni. Nel grado di colonnello è stato Comandante dei Corsi Allievi dell’Accademia di Bergamo e Comandante Provinciale di Latina.

Durante il suo intervento il Colonnello Palma, presentandosi ai Finanzieri, ha ringraziato i Vertici della Guardia di Finanza per la fiducia riposta concedendogli l’onore di ricoprire l’incarico di Comandante Provinciale di Reggio Emilia, assicurando massimo impegno e incondizionata collaborazione alle Autorità nell’assolvimento del nuovo incarico a presidio della legalità economico-finanziaria e della sicurezza del territorio, in perfetta comunità di intenti con il suo predecessore ed in rigorosa linea di continuità con il giornaliero operato di tutti i Finanzieri reggiani.

La cerimonia di avvicendamento tra i Comandanti Provinciali è stata l’occasione per inaugurare, alla presenza del Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Paolo Kalenda, e delle più alte Autorità cittadine, civili e militari, la “Via delle Fiamme Gialle”.

La nuova strada, adiacente alla caserma, fa parte di un’area dell’immobile la cui storia è stata recentemente oggetto di una ricostruzione che, attraverso documentazione agli atti, ne ha certificato una presenza plurisecolare del Corpo, in maniera continua fin dal 1799.