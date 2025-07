Katia Pedrazzoli e Matteo Testoni tra i 40 giovani amministratori italiani partecipanti alla scuola ANCI per Giovani Amministratori

Ci sono anche la Vicesindaca Katia Pedrazzoli di Concordia sulla Secchia e il consigliere comunale Matteo Testoni tra i 40 giovani amministratori italiani che hanno frequentato la scuola Anci per Giovani Amministratori ForsAm XII.

Il corso, della durata complessiva di 300 ore, ha previsto un’intensa attività formativa articolata tra lezioni in aula, project work di approfondimento e studio individuale. L’esperienza è iniziata con la Summer School di Livorno a settembre 2024 ed è proseguita con le sessioni di studio a Roma fino a maggio 2025. L’accesso al corso è subordinato a un rigoroso bando e a una selezione basata su titoli e prove, per garantire la partecipazione di giovani amministratori motivati e meritevoli; sono in corso le iscrizioni per il ForAm XIII.

Il 17 e 18 luglio, inoltre, si è tenuto a Mola di Bari il tradizionale meeting degli studenti delle passate edizioni: occasione per approfondimenti e networking tra i giovani amministratori provenienti da diverse regioni italiane. In quella occasione Anci Giovani ha ricevuto il “Premio Nazionale Giovane dell’Anno” per aver saputo investire nel capitale umano più prezioso per il futuro dei territori: i giovani amministratori locali. Attraverso la Scuola Pvblica e il percorso ForsAm, Anci Giovani ha saputo costruire un modello formativo innovativo che è stato riconosciuto dal premio.

La vicesindaca Pedrazzoli si dice “onorata di aver preso parte a questo percorso, assumendo la consapevolezza che amministratori preparati meglio favoriscono città più giuste, dove più facilmente si può rispondere alle complessità della società contemporanea in modo innovativo ed efficace. L’esperienza formativa vissuta durante il corso si tradurrà nell’arricchimento delle iniziative portate avanti da questa Amministrazione”. “Un altro punto molto importante è la possibilità – dichiara Testoni – di tessere nuove relazioni con colleghi di diversa provenienza politica e territoriale, i quali portano storie ed esperienze molto diverse tra loro. Potersi confrontare su tante questioni differenti e scambiarsi buone pratiche è un tesoro inestimabile”.

La sindaca Marika Menozzi ringrazia Katia Pedrazzoli e Matteo Testoni per aver investito proprie risorse ed energie in questa importante esperienza formativa. La loro presenza tra i 40 giovani selezionati rappresenta un importante riconoscimento del loro impegno e delle loro competenze, contribuendo a portare alto il nome di Concordia su scala nazionale. La partecipazione di giovani amministratori come Pedrazzoli e Testoni testimonia l’impegno di Concordia nel promuovere una pubblica amministrazione più competente e innovativa.