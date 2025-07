Una comunità in festa per la fiera di San Lazzaro

Dal 31 luglio al 3 agosto torna la Fiera di San Lazzaro, giunta quest’anno alla 193ª edizione, con una nuova veste che ne rinnova la struttura mantenendo al tempo stesso un forte legame con la tradizione. Il programma della Fiera è stato presentato questa mattina negli spazi di eXtraBo a Bologna dalla Sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati, dall’Assessore comunale alla cultura Juri Guidi, assieme al al Direttore artistico della Fiera, Massimo Zanotti, il Direttore artistico di “Resisdance” Nicola Panciroli, e Rosario Paladino, presidente del Centro sociale “Malpensa”.

La grande novità dell’edizione 2025 sarà la suddivisione in tre poli principali, cuori pulsanti della Fiera, distribuiti sul territorio cittadino e pensati per accogliere pubblici diversi e valorizzare al massimo le specificità di ogni luogo: l’area compresa tra Piazza Bracci, il Parco 2 Agosto e la Corte comunale dove si svolgeranno i principali appuntamenti musicali e troveranno collocazione alcuni punti ristoro, quella del Parco della Resistenza con il festival “Resisdance” pensato per un pubblico più giovane, e il Centro Sociale “Malpensa” che ospiterà uno spazio espositivo e laboratoriale dedicato alle DE.CO (le Denominazioni Comunali). Come sempre gli stand gastronomici e quelli dei commercianti animeranno le strade del centro. E poi le visite guidate alla scoperta dei luoghi più belli del territorio di San Lazzaro, i laboratori ed le escursioni inseriti dal ricco programma di “Fiera Off”. Non mancherà la zona “Balotta”, un’area situata nel parcheggio di via Rimembranze, che ospiterà quattro realtà del territorio pronte ad accompagnare con un’offerta enogastronomica di qualità i momenti musicali e le attività culturali assicurati dalla Fiera.

“La Fiera di San Lazzaro è una grande festa della comunità, un momento atteso che unisce tradizione, cultura e divertimento – ha spiegato la Sindaca Marilena Pillati– Anche quest’anno, per la 193ª edizione, la nostra città si aprirà con entusiasmo all’accoglienza di tutti i visitatori, offrendo un’occasione unica per scoprire le eccellenze del territorio, la bellezza del nostro paesaggio, la vitalità delle nostre realtà associative, culturali ed economiche. Anche quest’anno il cartellone musicale, grazie alla direzione artistica del Maestro Zanotti, sarà di altissimo livello e siamo certi di poter garantire quattro giorni di musica di qualità e divertimento per tutti”.

“La nuova edizione della Fiera rappresenta un importante momento di rinnovamento che non per questo vuole mettere da parte le proprie radici e il solido legame con le caratteristiche del nostro territorio – ha aggiunto Juri Guidi, assessore alla cultura del Comune di San Lazzaro – Abbiamo scelto di suddividere gli spazi in tre poli principali per offrire un’esperienza più ricca, partecipata e inclusiva, capace di rispondere ai diversi interessi e bisogni della città. È una Fiera che guarda avanti pur restando nel solco della tradizione”.

“È con grande piacere che ho accolto, per il secondo anno consecutivo, questo prestigioso incarico – ha detto il Direttore artistico Massimo Zanotti – Il mio impegno è e sarà sempre volto a proporre spettacoli fatti di musica vera e di artisti con il dono della comunicazione e dell’empatia con il pubblico. In un tempo in cui il pregiudizio del pubblico è spesso condizionato dai media, l’unica via che conosco è la verità. La musica vera non sbaglia mai. L’ obiettivo è che la Fiera di San Lazzaro si distingua come contenitore di qualità e di scelte fatte con competenza e cognizione. Mi piace l’idea che ogni spettacolo sia fruibile da tutti ma allo stesso tempo soddisfi i palati più fini e abbracci diversi generi e tipologie”.

Si parte giovedì 31 luglio alle 22:15 sul palco principale con il ritmo vintage dei Lovesick Duo in versione Full Band mentre alle 21 nella Corte comunale andrà in scena “Fra la via Emilia e il West”, un omaggio a Francesco Guccini di Gloria Turrini con la partecipazione straordinaria di Juan Carlos “Flaco” Biondini. Venerdì 1 agosto sarà la volta del grande Tullio De Piscopo, leggenda della batteria italiana e internazionale, che porterà sul palco principale uno spettacolo che mescola jazz, funk e i suoi successi più amati. Nella Corte, invece, alle 21 spazio a “Welcome Back”, il nuovo progetto dello Spiritual Trio di Fabrizio Bosso, con Alberto Marsico all’organo e Alessandro Minetto alla batteria. Sabato 2 agosto i riflettori si accenderanno sui Savana Funk, trio esplosivo che fonde funk e afrobeat mentre in Corte Andrea Giuffredi, uno tra i più grandi solisti mondiali della tromba, si unirà alla Banda Musicale di San Lazzaro in un concerto ricco di grande musica con la direzione del maestro Fabrizio Stella. Domenica 3 agosto prima dell’ultimo concerto con la contagiosa energia della FTCBO Brass Band, prevista l’esibizione di Sofia Di Vaio, mentre in Corte un appuntamento dedicato ai più piccoli con il live show dello Zecchino d’Oro. Tutti gli appuntamenti saranno presentati da Carlotta Savorelli.

“C’è sempre da parte mia un’attenzione particolare verso le realtà del territorio, penso ai Lovesick ed ai Savana Funk che veramente stanno facendo tanta strada nel mondo. Ma anche alla collaborazione con la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna che avrò l’onore di dirigere in un concerto esplosivo dedicato alla grande musica funk, così come all’Antoniano che porterà un bellissimo spettacolo targato Zecchino d’Oro dedicato a bambini e famiglie – ha aggiunto il Direttore artistico Massimo Zanotti – Ci sarà un tributo a Francesco Guccini, che con la Fiera ha chiaramente un forte legame, ed anche la partecipazione della Banda di San Lazzaro con un ospite solista di fama mondiale come Andrea Giuffredi alla tromba. Sono molto orgoglioso anche per la serata del venerdì dove nella Corte si esibirà Fabrizio Bosso, autentica stella del jazz e prezioso amico, mentre sul palco del Parco 2 Agosto arriverà Tullio De Piscopo che porterà tutta la sua energia ed il suo immenso patrimonio di musicista”.

Batterà forte anche il cuore del Parco della Resistenza, che si trasformerà per quattro giorni in uno spazio dedicato al mondo dei più giovani con “Resisdance”: giunto alla sua quarta edizione, il festival propone un programma di quattro giornate con concerti dal vivo, dj set e performance artistiche, ospitando artisti di rilievo nazionale e internazionale. L’edizione 2025 propone una line up trasversale che intreccia elettronica, hip hop, funk, jazz ed esplorazioni sonore contemporanee. Tra gli ospiti più attesi: DJ Ralf, Inoki, Pastaboys, Toy Tonics. E poi spazio anche ai più piccoli con una area kids e al buon cibo con la valorizzazione dei prodotti locali. “Siamo felici di replicare, per il quarto anno consecutivo il nostro festival alla Fiera di San Lazzaro – aggiunge Nicola Panciroli, direttore artistico di Resisdance – Resisdance è ormai un appuntamento irrinunciabile per i più giovani e per tanti bolognesi che ogni anno arrivano al Parco della Resistenza per vivere un momento di festa e di musica. Speriamo di collaborare ancora a lungo con il Comune per far crescere ancora di più questo evento sempre più atteso da tutta la comunità”.

Il Centro Sociale “Malpensa”, infine, ospiterà uno spazio espositivo e laboratoriale dedicato alle DE.CO. – Denominazioni Comunali, ovvero i prodotti che raccontano le radici culturali e produttive di San Lazzaro. In primo piano l’olio locale, simbolo del mondo agricolo del territorio e saranno in programma laboratori, degustazioni e incontri con i produttori. Inoltre tante le iniziative in cui si potranno approfondire le tradizioni sanlazzaresi a partire dai burattini con spettacoli dedicati ai più piccoli e non, e soprattutto la storica ocarina: in particolare giovedì 31 luglio si esibirà il GOB, il Gruppo Ocarinistico Budriese, che porta in giro per il mondo i suggestivi suoni dello strumento musicale simbolo del territorio ed è costantemente impegnato nel rinnovamento di un’importante eredità che contraddistingue da sempre la nostra tradizione musicale.