Note di passaggio giovedì nel Cortile d’onore di Rocca Rangoni di Spilamberto

Il luglio musicale della provincia di Modena continua con il nuovo appuntamento di Note di Passaggio degli Amici della Musica di Modena. La rassegna dà appuntamento al pubblico giovedì 24 luglio 2025 alle ore 21 presso il Cortile d’onore di Rocca Rangoni di Spilamberto. Protagonista del concerto sarà un trio di giovani e titolati musicisti: le flautiste Simona Evangelista e Marianna Tognin, collaboratrici delle più importanti compagini orchestrali italiane, e il pianista Gesualdo Coggi, straordinario solista e camerista, docente di Pianoforte Principale al Conservatorio di Parma.

Il programma del concerto offre una panoramica sul repertorio per flauto (o due flauti) e pianoforte nel periodo romantico, spaziando tra Italia, Francia e Germania. Si tratta di una raccolta di brani che attraversa oltre un secolo di musica, offrendo uno spaccato delle diverse sensibilità stilistiche e del virtuosismo legato al repertorio per flauto e pianoforte.

Si apre con la Sonata di Donizetti, che mostra il lato più intimo e cameristico del celebre operista italiano. Il movimento iniziale, Largo, presenta un’atmosfera meditativa, mentre l’Allegro rivela il gusto melodico e la vivacità tipica del belcanto, trasposti in un dialogo strumentale elegante. Con Franz Doppler e suo fratello Karl entriamo in un mondo dominato dalla bravura strumentale. Il loro Andante et Rondò op.25 è un’esibizione di equilibrio tra canto e virtuosismo, dove i flauti si rincorrono in sezioni brillanti, sostenuti dal pianoforte che ne esalta le sfumature. In Souvenir de Prague op.24, i due fratelli esplorano invece le sonorità boeme, evocando danze e colori folk che trasportano l’ascoltatore in un paesaggio musicale vivace e coinvolgente. La Fantasia op.79 di Gabriel Fauré si distingue per raffinatezza e poesia. Con le sue armonie delicate e la fluidità del fraseggio, il brano regala momenti di sospensione e introspezione, incarnando perfettamente la sensibilità francese di fine Ottocento. Allo stesso modo, il Concertino op.107 di Cécile Chaminade rappresenta una combinazione brillante tra tecnica e grazia, con una struttura che alterna slanci energici e sezioni melodiche. È un brano che ha conquistato generazioni di flautisti ed è diventato un punto fermo del repertorio. La Sonata n.3 di Philippe Gaubert prosegue in questa linea di eleganza, con tre movimenti che descrivono paesaggi sonori diversi. Dall’Allegretto leggero e danzante, all’Intermède pastorale che sembra dipingere scorci bucolici, fino al finale Joyeux, che chiude con vivacità. Gaubert, vicino agli ambienti impressionisti, dimostra in questa sonata una finezza timbrica e un amore per il dettaglio. Il programma si conclude con la Rigoletto-Fantaisie op.38, dove i fratelli Doppler ritornano a evocare l’opera italiana. La trasposizione dei temi verdiani in un duo per flauti e pianoforte è uno spettacolo di ingegno e brillantezza, in cui le arie celebri vengono rivisitate con variazioni spettacolari. È una sintesi perfetta tra il mondo teatrale e quello virtuosistico, capace di chiudere il concerto con uno slancio travolgente.

Ingresso libero fino a esaurimento posti senza necessità di prenotazione. In caso di pioggia il concerto si svolgerà presso l’Auditorium di Santa Maria degli Angeli a Spilamberto (all’incrocio tra via S. Maria e via Vischi).

Per informazioni: Tel +39 329 63 36 877, amicidellamusicamodena.it – info@amicidellamusicamodena.it