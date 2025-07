E’ morto Antonio Orienti, professore ed ex assessore sassolese

Si è spento oggi a 78 anni Antonio Orienti. Professore e Preside all’Istituto Baggi di Sassuolo, Giornalista e Consigliere comunale, Assessore nella giunta Caselli, attivissimo nel volontariato parrocchiale. Lascia nel dolore la moglie Lilia e la figlia Deanna.

I funerali si terranno mercoledì mattina, 23 luglio, alle 9.30 presso il Duomo cittadino di San Giorgio.

Domani sempre in San Giorgio alle 18.30 il Rosario.

“Una grande perdita per la città: un uomo di cultura ed un’intelligenza raffinata in grado di formare decine di sassolesi ed accompagnare la nostra società attraverso la sua opera quotidiana”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini ricorda il professor Orienti, scomparso nel pomeriggio.

“Insegnante, giornalista, professionista prestato alla politica ed alla Pubblica Amministrazione – prosegue il Sindaco – ma soprattutto un “oratoriano doc”, che dall’Oratorio Don Bosco ha mosso i suoi primi passi ed al quale ha dedicato tutti i suoi pensieri. Alla moglie Lilia ed alla figlia Deanna, ai tanti che lo hanno amato e che oggi piangono la sua scomparsa, vanno le più sentite e sincere condoglianze a nome mio, dell’intera Giunta e dell’Amministrazione comunale oltre all’abbraccio dell’intera città di Sassuolo”.

“Toto era prima di tutto una persona per bene, prima ancora che un amministratore capace ed un politico corretto, leale e mai polemico”. Così lo ricorda l’ex sindaco Luca Caselli.

Il Cordoglio del Coordinamento Comunale di Forza Italia Sassuolo: ‘Ci lascia un gentiluomo. Ha saputo portare in politica straordinarie doti umane e spessore culturale. Onore avere lavorato con lui’

“Con profondo dolore e commozione, abbiamo appreso dalla scomparsa di Antonio Orienti. Una grande perdita per la città intera e per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerne e apprezzarne le straordinarie doti umane, la gentilezza, l’onesta intellettuale e lo spessore culturale”. Lo ha affermato a come del coordinamento comunale di Forza Italia, Claudia Severi

“Per anni ho avuto l’onore di condividere con lui un importante tratto di percorso amministrativo nella stessa giunta, oltre che da collega docente all’istituto Baggi, e posso testimoniare in prima persona quanto il suo impegno fosse guidato da valori autentici, passione civile e una profonda sensibilità umana. La sua capacità di ascolto, il rispetto per il confronto e la sua elegante riservatezza rimarranno per me e per molti un esempio raro e prezioso.



Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno avuto l’onore il piacere di conoscerlo, giungano le mie più sentite condoglianze e l’abbraccio sincero di tutta la comunità di Forza Italia Sassuolo”