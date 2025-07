Cuori di terra del Teatro dell’Orsa: presentazione libro e spettacolo a Reggio Emilia e Gattatico

Giovedì 24 luglio il fortunato spettacolo Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi del Teatro dell’Orsa sarà in scena alle ore 21.30 al Parco del Mauriziano di Reggio Emilia, nell’ambito del programma di Restate 2025: sarà una preziosa occasione per vedere o rivedere la creazione, vincitrice del prestigioso Premio Scenario per Ustica, che più di venti anni siglò la nascita della Compagnia guidata da Monica Morini e Bernardino Bonzani.

Allo spettacolo è dedicato un libro, da poco pubblicato con Corsiero Editore, contenente il testo integrale dello spettacolo e alcuni autorevoli interventi.

Il volume sarà presentato il giorno prima, mercoledì 23 luglio alle ore 19.30 a Casa Cervi a Gattatico (RE) nell’ambito della XXIV edizione del Resistenza Teatro Festival.

«Ci sono storie che si aggrappano alla Storia, che qualcuno preferisce dimenticare, ma che rinascono dentro gli occhi di che le ascolta» riflettono gli autori e interpreti Monica Morini e Bernardino Bonzani «La vicenda degli uomini e delle donne della famiglia Cervi, rappresenta quella di tante famiglie emiliane, la presa di coscienza di un popolo che inizia più di un secolo fa e si manifesta con l’antifascismo e la Resistenza. È una tragedia dove si intravede una grande vitalità, vissuta dai suoi protagonisti, dal principio alla fine con coraggio, arguzia e anche allegria».

«Questo spettacolo porta una visione più che mai attuale nella situazione che stiamo vivendo» aggiungono i Direttori Artistici del Teatro dell’Orsa «Come sostiene Virginia Woolf, nel libro Le tre ghinee, a un uomo che domanda come si possa prevenire la guerra, risponde: “Occorre narrare biografie di uomini e donne che hanno perduto la propria vita in guerra”. Quasi a suggerire che, nell’imminenza di un conflitto e perciò di migliaia di morti, l’antidoto migliore è quello di raccontare delle storie di vita, dell’unicità insostituibile di quelle esistenze, patrimoni che possono essere perduti per sempre».

Ingresso unico allo spettacolo € 5.

Contatti: orsa@teatrodellorsa.com, teatrodellorsa@gmail.com.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.

Info sul libro: https://www.corsieroeditore.it/prodotto/cuori-di-terra/.

Info sul Resistenza Teatro Festival: https://www.istitutocervi.it/resistenza-teatro-festival-2025-programma.

Info su Restate 2025: https://www.comune.reggioemilia.it/vivere-reggio-emilia/eventi/restate-2025.