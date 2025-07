All’emporio solidale di Guastalla “Un pomeriggio in compagnia” e “Cocomerata solidale”

Due eventi da non perdere nei prossimi giorni:

Domani 22 luglio, come ogni martedì, si potrà partecipare a “Un pomeriggio in compagnia” per fare quattro chiacchiere, prendere un caffè, fare nuove amicizie, condividere i propri hobby, imparare l’arte dell’uncinetto, della maglia e del bricolage. Partecipazione gratuita.

Mercoledì 23 luglio, invece, è in programma la “Cocomerata solidale”, una serata in compagnia con degustazione di anguria e melone presso la sede stessa dell’Emporio Solidale, in via Don Minzoni 3. Sarà anche l’occasione per conoscere le creazioni delle volontarie e delle amiche dell’Emporio Solidale. Offerta libera a partire da 5 euro.

È gradita la prenotazione al numero WhatsApp 371 4191610.