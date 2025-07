L’Orchestra Polyphonia in concerto a Solignano

Mercoledì 23 luglio, alle ore 20.30, al Centro civico di Solignano Nuovo, concerto dell’Orchestra Polyphonia, l’ensemble di 45 giovani talenti diretti dal maestro Pierre Varo proveniente dall’isola di Réunion, nell’Oceano Indiano.

Il concerto castelvetrese, a ingresso gratuito, rappresenta una delle tappe italiane della decima tournée europea dell’Orchestra, preceduto dall’appuntamento del 21 luglio a Castelfidardo, comune anconetano gemellato con Castelvetro da oltre quarant’anni.

Fisarmoniche, archi, fiati e voci in un repertorio eclettico che spazia dalla musica da film e classica leggera, alla musica internazionale, fino alle melodie tradizionali.

Dopo aver già conquistato il pubblico in Francia, Monaco e Roma, l’orchestra continua il suo viaggio in Europa portando in ogni città un messaggio di scambio culturale planetario e passione per la musica.