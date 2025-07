Intensificati i controlli serali della Polizia locale di Sassuolo

Aumentano i controlli da parte della Polizia Locale di Sassuolo, soprattutto la sera, nei parchi e nelle zone più frequentate della città.

“Durante il periodo estivo – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – abbiamo aumentato i controlli da parte della Polizia Locale, coadiuvata anche dal reparto cinofilo, in quelle zone che spesso risultano più problematiche per vandalismi, schiamazzi ma anche per episodi di microcriminalità come lo spaccio di sostanze stupefacenti: i parchi cittadini, la zona delle stazioni e il centro storico, in particolare la zona di via Aravecchia. Solamente nell’ultimo mese sono state identificate oltre trenta persone nell’area che circonda il circolo 1° Maggio, un centinaio nei parchi e ieri sera, durante il terzo appuntamento dei Giovedì Sotto le Stelle, la Polizia Locale con l’aiuto di Hector e di una seconda unità cinofila messa a disposizione da System Sicurezza che ringrazio, al parco delle Rimembranze ha identificato una persona che cercava di disfarsi di una dose di cocaina e segnalato altre due per uso personale. In via San Giorgio abbiamo attivato un servizio di pattugliamento serale per contrastare fenomeni di schiamazzi e disturbo della quiete pubblica.

L’ultimo mese, come tutti sanno, è stato particolarmente impegnativo per la Polizia Locale di Sassuolo impegnata a rendere più fluido e meno impattante il flusso di traffico causato dalla chiusura di ponte Veggia, ma i controlli sul territorio anche e soprattutto in un’ottica di prevenzione, non sono mancati anzi, si sono intensificati. Per questo – conclude il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – voglio personalmente ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione il Comando ed ogni singolo agente che quotidianamente è impegnato al servizio della città con un’attenzione continua a garantire la sicurezza nei luoghi più frequentati di Sassuolo”.