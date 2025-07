Bologna Città 30, al via la campagna “Occhio alle strisce” per il rispetto degli attraversamenti pedonali

Una nuova campagna di comunicazione nell’ambito del progetto Città 30. Questa volta il focus sarà sugli attraversamenti pedonali e sulla sicurezza dei pedoni.

Come evidenziato nel report recentemente presentato sull’andamento di Città 30 nel primo semestre 2025 infatti, rispetto a quanto registrato lo scorso anno c’è una recrudescenza della gravità degli incidenti che coinvolgono i pedoni.

Se in numeri assoluti nei primi 6 mesi del 2025 i pedoni coinvolti in incidenti sono in calo sia rispetto agli anni 2022-2023 pre Città 30 (-8,64%), sia allo stesso periodo del 2024 primo anno Città 30 (-7,87%), quest’anno gli esiti di questi incidenti sono tuttavia più gravi, con ben 4 persone decedute tra i pedoni su 5 vittime totali sulle strade cittadine.

Anche per questo il Comune ha deciso di avviare la campagna “Occhio alle strisce”, di sensibilizzazione sul rispetto delle strisce pedonali e in generale dei corretti comportamenti.

Il Codice della strada prevede due obblighi per chi è alla guida di qualsiasi mezzo: ridurre sempre la velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali, in modo da essere in grado di arrestare in tempo il veicolo qualora compaia una persona che intende attraversare (art. 141), e dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che stanno già attraversando o anche soltanto che si trovano in prossimità delle strisce, ad esempio sul marciapiede, e si accingono a farlo (artt. 40 e 191).

La campagna inizierà questa sera con la proiezione di un video (in allegato) prima della film in programma sullo schermo di Sotto le stelle cinema in piazza Maggiore, ed entrerà nel vivo a settembre con l’installazione di banner sui principali attraversamenti pedonali non semaforizzati, a partire da quelli sulle radiali e le affissioni. Per individuare gli attraversamenti prioritari su cui installare la campagna, l’Amministrazione (oltre a considerare gli esiti del questionario effettuato in occasione dell’avvio della città 30) ha chiesto supporto anche agli Ambasciatori della Città 30 (le cittadine e i cittadini che fin dall’inizio hanno aderito al progetto facendosi promotori di questa iniziativa nei 6 quartieri) che hanno indicato già circa 70 attraversamenti pedonali non semaforizzati.

La campagna “Occhio alle strisce” ha come protagonista una mascotte “monocchio” che vigila sulle strisce pedonali con lo slogan “A Bologna ci fermiamo, fermati anche tu!”.