Lavori programmati sulla rete idrica a Bosco di Scandiano

A causa di lavori programmati alla rete idrica di Scandiano, eseguiti da Iren Acqua Reggio, martedì 22 luglio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile nella frazione di Bosco nelle seguenti vie:

Via Bosco

Via Romana

Via della Noce

Via Francesca

Via Brindani

Via Campanini

Via Deledda

Via del Bosco.

In caso di maltempo e/o per cause imprevedibili, l’intervento potrà essere rimandato al giorno successivo a quello indicato.

Per tutta la durata dell’intervento, si chiede agli utenti di tenere chiusi i singoli rubinetti dell’abitazione.

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.