Guastalla ottiene il riconoscimento di “Hub del Commercio” dalla Regione

Il Comune di Guastalla celebra un traguardo significativo per il rilancio economico del territorio: la Regione Emilia-Romagna ha ufficialmente riconosciuto i due “Hub del Commercio” di Guastalla. Questo importante risultato premia la visione strategica e la fattiva collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, le associazioni di categoria (Confesercenti Reggio Emilia, Confcommercio di Reggio Emilia, CNA di Reggio Emilia) e le realtà locali come Guastalla Live e il Comitato Commercianti La Pieve.

Tra i criteri che hanno contribuito a questo successo figurano la presenza di un’offerta commerciale diversificata e di qualità, la capacità di organizzare eventi e iniziative promozionali, l’attenzione alla riqualificazione urbana e all’accessibilità, e l’efficace collaborazione tra pubblico e privato. Il percorso che ha portato a questo riconoscimento, infatti, è iniziato con un’ampia consultazione che ha coinvolto gli operatori del settore, culminata in un incontro pubblico il 5 marzo scorso, dove sono state illustrate le opportunità legate alla Legge Regionale 12/2023. Grazie a questa sinergia, sono stati definiti due Hub del Commercio specifici per Guastalla: l’Hub Urbano, che si concentra sul Centro Storico, e l’Hub di Prossimità nella frazione di Pieve.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo esito, che conferma il grande impegno di tutti gli attori coinvolti” dichiara l’assessore al commercio e alle attività produttive, Gianluca Crema. “Il successo è evidenziato dalle 122 adesioni complessive da parte degli esercizi commerciali, di cui ben 96 per l’Hub urbano e 26 per l’Hub di prossimità di via Pieve. Questo risultato straordinario dimostra una forte fiducia nel progetto e una grande voglia di lavorare insieme per la crescita della nostra città.”

Questo riconoscimento regionale apre le porte a nuove opportunità di finanziamento e supporto da parte della Regione Emilia-Romagna, fondamentali per finanziare le proposte elaborate per il rilancio del commercio locale, frutto di un dialogo con le categorie economiche, che toccano ambiti cruciali per la vitalità commerciale:

Sostegno economico e fiscale : introduzione di sgravi fiscali per il plateatico, contributi a fondo perduto per nuove attività, agevolazioni per chi occupa locali sfitti e incentivi per il miglioramento estetico delle vetrine.

: introduzione di sgravi fiscali per il plateatico, contributi a fondo perduto per nuove attività, agevolazioni per chi occupa locali sfitti e incentivi per il miglioramento estetico delle vetrine. Innovazione e digitalizzazione : concessione di contributi alle imprese per l’innovazione e la digitalizzazione, corsi di formazione su marketing digitale e vendita online, e creazione di un logo identificativo degli Hub con strategie di promozione online.

: concessione di contributi alle imprese per l’innovazione e la digitalizzazione, corsi di formazione su marketing digitale e vendita online, e creazione di un logo identificativo degli Hub con strategie di promozione online. Accessibilità e mobilità : interventi per migliorare l’accesso ai punti vendita (es. pedane e rampe), analisi della ZTL e studi sul traffico per ottimizzare i flussi di utenza.

: interventi per migliorare l’accesso ai punti vendita (es. pedane e rampe), analisi della ZTL e studi sul traffico per ottimizzare i flussi di utenza. Riqualificazione urbana : mappatura dei locali sfitti, progetti di temporary shop, installazione di pannellature decorative e realizzazione di un punto di ritiro merci.

: mappatura dei locali sfitti, progetti di temporary shop, installazione di pannellature decorative e realizzazione di un punto di ritiro merci. Valorizzazione del commercio di prossimità: promozione di concorsi a premi, tessere fedeltà, sinergie tra operatori della ricettività e commercio locale, e riorganizzazione del mercato contadino.

“Nei prossimi mesi non ci fermeremo” aggiunge l’assessore Crema. “Stiamo già pianificando una serata di approfondimento con gli operatori per definire le priorità degli investimenti e stiamo accantonando un budget con risorse proprie del Comune per sostenere iniziative non coperte dai fondi regionali. L’obiettivo è chiaro: rendere Guastalla un punto di riferimento sempre più dinamico e attrattivo per cittadini e visitatori”.