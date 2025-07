Anche Novellara ottiene il riconoscimento di due hub

La Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto due importanti hub territoriali a Novellara: l’hub urbano del centro storico e l’hub di prossimità delle frazioni di San Giovanni e Santa Maria della Fossa. Si tratta di un passo significativo nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per rafforzare il tessuto economico e sociale, promuovendo interventi di riqualificazione e azioni condivise con la comunità locale.

Il progetto è frutto di un intenso lavoro di co-progettazione che ha coinvolto le principali associazioni di categoria — Confcommercio, Confesercenti e CNA Reggio Emilia insieme all’associazione Novellara Viva e a numerosi operatori economici del territorio. L’obiettivo comune è costruire un futuro di maggiore attrattività e competitività, valorizzando le vocazioni identitarie del centro e delle frazioni.

Gli hub si configurano come strumenti strategici per rigenerare gli spazi urbani, sostenere l’economia di prossimità, migliorare la qualità degli spazi pubblici e incentivare nuove progettualità che mettano al centro la vitalità e la socialità. Grazie a un articolato programma condiviso, saranno promosse iniziative in grado di favorire nuove aperture commerciali, la riattivazione di locali sfitti e una più stretta connessione tra centro storico e frazioni.

A supporto dell’intero processo, Iscom group ha curato gli studi di fattibilità che hanno consentito di presentare la candidatura agli avvisi regionali, fornendo un contributo tecnico e progettuale determinante.

Grazie a questo riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna, sarà possibile partecipare al bando regionale, la cui pubblicazione è prevista entro la fine dell’anno, per finanziarie gli interventi previsti nel HUB. Il bando regionale metterà complessivamente a disposizione 14 milioni di euro per gli HUB riconosciuti in tutta la Regione e andrà a sostenere interventi di riqualificazione delle aree, accessibilità, sviluppo innovativo e sostenibile delle imprese insediate o da insediarsi nell’area e attività ed iniziative di promozione.

“Questo ottimo risultato – ha commentato l’assessore a sport, associazionismo, commercio, turismo e promozione territoriale del Comune di Novellara Luca Tuderti – conferma quanto sia fondamentale il lavoro in sinergia. In questo caso è stato premiato e riconosciuto un ottimo lavoro di squadra che ha visto protagonisti amministrazione, associazioni di settore, imprese e cittadini, uniti con l’obiettivo di fare qualcosa per migliorare la nostra comunità. Siamo già al lavoro in previsione dell’uscita di questo bando regionale con il quale puntiamo a dare concretezza a queste azioni di rigenerazione urbana. Si tratta davvero di una grande opportunità per Novellara, arrivata non a caso ma grazie a un lavoro tempestivo e lungimirante di tutta la macchina amministrativa”.