A Frassinoro “Sconfinamenti: festival di piccole voci libere”

Frassinoro sabato 19 luglio e domenica 20 luglio ospita la sesta edizione di “Sconfinamenti: festival di piccole voci libere” che quest’anno si occuperà di Ri-cerca”, con un programma di incontri al castello e in natura con ospiti internazionali, artisti e produttori locali.

Questa nuova edizione, promossa con il sostegno della Fondazione di Modena e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e del Comune di Frassinoro, accoglierà la casa editrice giapponese One Stroke fondata dal Maestro Katsumi Komagata considerato l’erede di Bruno Munari; saranno presenti al festival Ai Komagata, figlia di Katsumi, direttrice di One Stroke e autrice oltre la libreria Mutty, importante realtà italiana che ha contribuito e sostenuto la diffusione delle opere del Maestro giapponese in Italia.

La libreria Mutty curerà la vendita di una ricca selezione di libri e una mostra aperta per l’intero fine settimana “Pop Scope, gli animali di carta di Katsumi Komagata”. Ai Komagata condurrà due appuntamenti dedicati alla presentazione della vita e delle opere del padre Katsumi Komagata in collaborazione con Mutty, così come due workshop pensati per tutti, ma con particolare attenzione ai bambini da uno a cinque anni e sopra i sei anni.

Isabella Silvestri, che ha curato la direzione artistica del festival, sottolinea che «le opere del Maestro Komagata, scomparso nel marzo 2024, non sono semplici libri d’autore, ma riflettono una profonda ricerca di senso e di materia, soprattutto umana. Komagata ha realizzato diverse opere dedicate a persone affette da disabilità come ipovedenti e daltonici. Le ultime edizioni della Bologna Children’s Book Fair hanno dedicato al Maestro saluti e approfondimenti, riconoscendo, ancora una volta, il prezioso contributo dell’artista. Il festival è altrettanto orgoglioso di accogliere l’artista e scultore frassinorese Dario Tazzioli che condurrà una visita guidata all’Abbazia di Frassinoro e laboratori aperti ad adulti e bambini. Sarà presente anche una mostra fotografica dedicata alla natura del nostro appennino curata dal fotografo locale Francesco Magnoni. Infine, il Team Pifonchi, in collaborazione con la Società Sportiva Frassinoro, ci condurrà in un bellissimo trekking notturno dialogato nei boschi di Frassinoro. Domenica ci sarà la possibilità di pranzare tutti al Castello di Frassinoro grazie alla collaborazione di produttori locali che daranno vita a un mercatino enogastronomico. In occasione della chiusura del festival, prevista nel tardo pomeriggio, festeggeremo tutti insieme i 10 anni di attività del Coro Voci nel Vento grazie a una loro speciale rassegna».

Per il sindaco di Frassinoro Elio Pierazzi «è un vero piacere accogliere una nuova edizione di Sconfinamenti, rassegna che anche quest’anno porterà a Frassinoro esperienze culturali di valore, incontri internazionali, atelier immersi nella natura e momenti di approfondimento di grande qualità. Un’occasione preziosa per valorizzare il nostro territorio e rafforzare il senso di comunità, anche attraverso la promozione dei prodotti locali, espressione autentica della nostra identità. Vivere tutto questo nel bosco significa riconoscere l’importanza dei luoghi come spazi vivi di relazione, benessere, crescita e scoperta condivisa».

Per la partecipazione agli eventi del festival, è gradita la prenotazione scrivendo a sconfinamentifestival@gmail.com o scrivendo su whatsapp al numero 349 7707396, inoltre per alcune attività è richiesto un contributo di cinque euro.

Tutte le informazioni con il dettaglio del programma sono disponibili sul sito https://sconfinamentifestival.com/ , sulla pagina facebook sconfinamentifestivalfrassinoro o su instagram alla pagina sconfinamentifestival