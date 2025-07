Progetto Pulse: parte la raccolta di idee dei giovani su affettività e sessualità

Prende il via in occasione del festival musicale Fiorachella (18 e 19 luglio 2025) la fase sperimentale del Progetto Pulse, promosso dall’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’Educativa di strada distrettuale.

L’obiettivo è coinvolgere ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni su temi come affettività e sessualità, partendo dai loro bisogni, interessi e linguaggi. Durante il Festival sarà allestito un banchetto informativo dove i giovani potranno compilare un questionario anonimo, disponibile sia in versione cartacea sia digitale (tramite QR code), per condividere esperienze, dubbi e proposte.

Per rendere più riconoscibile lo Spazio Pulse verranno distribuiti gadget realizzati con materiali di riciclo, grazie alla collaborazione con il FabLab di Casa Corsini.

“Siamo molto soddisfatte per questo importante percorso di ascolto e raccolta di informazioni da parte dei giovani. – dichiarano Marilisa Ruini, assessore alle Politiche per le giovani generazioni e Giulia Muia, consigliera delegata per le Pari Opportunità, promotrici del progetto – Pulse vuole essere uno spazio pensato con loro e per loro, per costruire insieme percorsi educativi realmente utili e condivisi. Promuovere iniziative di educazione all’affettività e alla sessualità rivolte ai giovani è fondamentale per favorire una crescita consapevole, responsabile e rispettosa nelle relazioni interpersonali. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di offrire ulteriori opportunità, che si integrano con quanto già promosso dall’Unione del Distretto Ceramico e Ausl, per offrire spazi e strumenti di conoscenza e dialogo fra pari che non solo aiutano a prevenire situazioni di rischio, ma promuovono anche il rispetto reciproco, l’uguaglianza e la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza. Investire in queste iniziative significa lavorare per migliorare il benessere psicofisico dei giovani e accompagnarli ad essere cittadini consapevoli e protagonisti delle proprie scelte”

Il questionario, proposto al Fiorachella, verrà diffuso, nei prossimi mesi successivi tra gruppi informali giovanili del territorio e durante altri eventi dedicati ai giovani, con l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di contributi e dare voce a una generazione spesso poco ascoltata su questi temi.

Il Progetto Pulse rappresenta un primo passo concreto verso una progettazione partecipata di iniziative su affettività e sessualità, costruita insieme ai giovani, partendo dai loro vissuti e dalle loro esigenze.

Per informazioni rivolgersi al servizio Politiche Giovanili del Comune di Fiorano Modenese: cultura@comune.fiorano-modenese.mo.it, 0536 833192.