Il SAP di Vezzano sul Crostolo raccoglie 300 kg di tappi in sughero

Il sughero è un materiale prezioso che può essere riciclato al 100%. Ogni anno in Italia vengo gettati nella spazzatura 800 milioni di tappi di sughero, di cui oltre 100 milioni nel periodo natalizio, per un valore commerciale di circa due milioni di euro. Il materiale recuperato è tendenzialmente impegnato nel settore della bio-edilizia.

Per questi motivi e per la tutela dell’ambiente che li ha già visti impegnati in molteplici attività, i ragazzi del SAP di Vezzano sul Crostolo hanno promosso nell’estate 2023 una raccolta di tappi in sughero su tutto il territorio comunale. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Ripuliamoci e con il Comune di Vezzano sul Crostolo nonché con il sostegno delle varie realtà presso cui era possibile conferire i tappi: a La Vecchia Bar Bussola, Nuovo Bar Denis, La Vecchia Pizzeria, Negozio Vecchi Sapori, Ristornate Il Monte, Hostaria Venturi, a Pecorile la Parrocchia di Sant’Eufemia, a Vezzano Bar Sport, Bar Panetteria Martelli, Bar il Centro, Ristorante Pizzeria Terrazza 63.

Nei giorni scorsi sono stati inscatolati tutti i tappi raccolti per un totale di circa 300 kg in totale. I tappi sono poi stati consegnati a Ripuliamoci per la vendita ad azienda che li riciclerà. Il ricavato sarà utilizzato dai ragazzi del SAP per l’organizzazione di attività sul territorio o devoluto a favore di enti benefici.

“Come Amministrazione Comunale ringraziamo i ragazzi del SAP per essersi fatti promotori dell’ennesima iniziativa ambientale e di sensibilizzazione della comunità sui corretti comportamenti da tenere per tutelare il nostro pianeta, nonché tutti i soggetti che hanno collaborato a vario titolo alla riuscita della raccolta – ha dichiarato il Vice Sindaco con delega all’Ambiente Mauro Lugarini. – Visto il successo di questa prima raccolta di tappi in sughero, in autunno l’esperienza verrà rilanciata su tutto il nostro territorio comunale”.