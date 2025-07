Con i Giovedì sotto le stelle di Sassuolo torna l’evento “Insieme per la vita”

L’associazione ‘Non è Colpa Mia’ per il sesto anno consecutivo ha organizzato l’evento “Insieme per la vita”, una raccolta fondi con la partecipazione dei ristoranti del centro storico, in occasione dei “Giovedì sotto le stelle di Sassuolo”.

Dal 2020, anno della pandemia, l’associazione ha voluto dare un segnale forte di vicinanza alla cittadinanza e ad alcune delle categorie che sono state maggiormente coinvolte in quel periodo, sostenendo in modo concreto e supportando la Sanità locale.

Da qui è nata l’iniziativa “Insieme per la vita”: sono stati coinvolti i ristoranti del centro storico in occasione dei “Giovedì sotto le stelle di Sassuolo” e in accordo con i ristoratori, viene fatta una raccolta fondi l’ultimo giovedì del mese di luglio. I ristoranti aderenti donano una parte dell’incasso della serata ed il ricavato viene destinato appunto alla Sanità Locale.

In particolare, negli anni precedenti, i fondi raccolti sono stati donati come segue:

nel 2020 sono stati donati € 1.500,00 al reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Sassuolo;

nel 2021 sono stati donati € 1.000,00 alla Fondazione dell’Ospedale di Sassuolo per l’acquisto di un ecoendoscopio;

nel 2022 sono stati donati € 1.600,00 per il reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Sassuolo;

nel 2023 sono stati donati € 1.500,00 per la sezione oncologica presente all’interno dell’Ospedale di Sassuolo (Day Hospital oncologico);

nel 2024 sono stati donati € 1.200,00 all’Ospedale Civile di Sassuolo per supportare concretamente nuovi progetti in via di sviluppo all’interno dell’Ospedale.

Quest’anno la raccolta fondi sarà destinata al reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Sassuolo.

L’evento sarà giovedì 17 luglio 2025 e vedrà il coinvolgimento di diversi ristoranti del centro storico che devolveranno una parte del loro ricavato alla causa.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sassuolo e dall’Ospedale di Sassuolo.

I ristoranti che partecipano all’iniziativa sono: Aragosta – Bottega Frank – Broletto – Caffe commercio – Garibaldino – Giannico – La Bolla – Negresco – Piadineria Zero536 – Salumeria Piazza Piccola.