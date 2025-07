Si sono concluse in via Iori Reggio Emilia le operazioni di salvataggio di un gatto incastrato in un tubo di scolo di acqua piovana. L’intervento, iniziato ieri sera verso le 21, è terminato solo questa mattina. I Vigili del fuoco hanno utilizzato un escavatore e una sonda da video ispezione. Sul posto anche i volontari dell’Enpa.